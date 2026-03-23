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19 साल पुरानी वो फिल्म जिसे प्रियंका चोपड़ा और विवेक ओबेरॉय ने ठुकराया, अक्षय-कैटरीना के लक को चमकाया, 21 करोड़ में कमाए 71 करोड़

19 साल पहले 23 मार्च 2007 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी को सुपरहिट बना दिया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की खूब कमाई.

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19 साल पुरानी वो फिल्म जिसे प्रियंका चोपड़ा और विवेक ओबेरॉय ने ठुकराया, अक्षय-कैटरीना के लक को चमकाया, 21 करोड़ में कमाए 71 करोड़
23 मार्च को बनी थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की सुपरहिट जोड़ी
नई दिल्ली:

23 मार्च 2007 को रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म नमस्ते लंदन (Namastey London) आज 23 मार्च 2026 को 19 साल पूरे कर रही है. विपुल अमृतलाल शाह के डायरेक्‍शन में बनी यह रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा आज भी दर्शकों के दिलों में बसती है. लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प कहानी है कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और विवेक ओबेरॉय ने इसे ठुकरा दिया था, जिसने अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के करियर को सुपरस्टार बना दिया. फिल्म में अक्षय कुमार ने अर्जुन सिंह का रोल निभाया, एक पारंपरिक पंजाबी लड़का जो लंदन में रहने वाली आधुनिक भारतीय लड़की जसमीत (जैज) को भारतीय संस्कृति सिखाता है. 

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प्रियंका चोपड़ा और विवेक ओबेरॉय ने ठुकराई थी फिल्म

नमस्ते लंदन में जैज का किरदार पहले प्रियंका चोपड़ा को ऑफर किया गया था. कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया आर्काइव्स के मुताबिक प्रियंका पहली पसंद थीं. लेकिन किन्हीं वजहों से कैटरीना कैफ को रोल मिल गया. 

इसी तरह विवेक ओबेरॉय ने भी फिल्म साइन की थी, लेकिन रोल को ‘बहुत छोटा' बताते हुए उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया. बाद में उपेन पटेल को यह रोल मिला. अक्षय कुमार ने बाद में खुलासा किया कि फिल्म उनके एक दोस्त की असली कहानी पर आधारित है, जो उन्होंने निर्देशक को सुनाई थी.

नमस्ते लंदन का बजट और कलेक्शन

21 करोड़ के बजट में बनी नमस्ते लंदन ने वर्ल्डवाइड 71.4 करोड़ का कलेक्शन किया. भारत में 37.29 करोड़ नेट, विदेश में खासतौर पर ब्रिटेन और अमेरिका में धमाल मचाया. 2007 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी. 

नमस्ते लंदन OTT पर

अक्षय-कैटरीना की केमिस्ट्री ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया. यह जोड़ी की पहली बड़ी हिट थी, जिसके बाद उन्होंने ‘वेलकम' जैसी कई ब्लॉकबस्टर दीं. कैटरीना के लिए यह ब्रेकथ्रू फिल्म रही. आज 19 साल बाद भी नमस्ते लंदन को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है. 
 

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