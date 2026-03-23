Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4: 4 दिन में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनीं धुरंधर द रिवेंज, गदर 2 का लाइफटाइम कलेक्शन धुरंधर 2 ने वसूला, छावा की है अगली बारी 

Dhurandhar 2 First Weekend Collection: रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 ने पहले वीकेंड पर ही साबित कर दिया कि वह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई है. जहां फिल्म ने केवल भारत में ही नहीं दुनियाभर में ताबड़तोड़ कलेक्शन चौथे दिन हासिल किया है तो वहीं केवल 4 दिनों और पेड प्रीव्यू की कमाई के साथ 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. हाल कुछ ऐसा है कि इस कलेक्शन के साथ धुरंधर ने गदर 2 (692.3), जेलर (607.3) और सालार (614.6) के लाइफटाइम कलेक्शन को केवल 4 दिनों में पछाड़ दिया है.

धुरंधर 2 का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर द रिवेंज ने 454.12 करोड़ की कमाई पहले वीकेंड पर भारत में हासिल की है. जबकि इंडिया ग्रॉस 541.97 करोड़ तक पहुंचा. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 691.32 करोड़ के साथ पहले वीकेंड पर समाप्ट हुआ है. हालांकि 700 करोड़ का आंकड़ा पार करने में धुरंधर 2 थोड़ा सा दूर रह गई.

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धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

धुरंधर 2 ने प्री प्रीव्यू शोज के साथ 43 करोड़ की कमाई हासिल की थी. जबकि 19 मार्च को वर्ल्डवाइड रिलीज के साथ आंकड़ा 102.55 करोड़ पहुंचा. वहीं दूसरे दिन 80.72 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. जबकि तीसरे दिन शनिवार को 113 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है. वहीं संडे को चौथे दिन फिल्म ने 114.85 करोड़ की कमाई फिल्म ने अपने नाम की है.

धुरंधर 2 के अगले बड़े टारगेट

धुरंधर 2 700 करोड़ की कमाई से कुछ कदम दूर है. वहीं आने वाले दिनों में रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज के टारगेट, पीके, स्त्री 2 और छावा हैं. जहां पीके की लाइफटाइम कमाई 750.3 करोड़ है तो वहीं विक्की कौशल की छावा 788.6 करोड़ पर है, जिसे दूसरे हफ्ते में वसूलने की उम्मीद है.

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