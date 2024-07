प्रकाश राज ने शेयर किया अपने बगीचे का खूबसूरत वीडियो, पंख फैलाए नजर आया मोर, फैंस हुए गदगद

साउथ इंडस्ट्री में धाक रखने वाले एक्टर प्रकाश राज ने बॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया है. सिंघम में उनके रोल को काफी पसंद किया गया था. एक्टर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपने ज्यादातर पोस्ट्स में पॉलिटिकल व्यूज रखते ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ की झलक पेश की है. अपने लेटेस्ट एक्स पोस्ट में प्रकाश राज ने सुबह के फुर्सत भरे पलों का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है. अपने बगीचे में बैठे एक्टर ने प्रकृति के बीच बिताए कुछ मनोरम पलों को फैंस के साथ शेयर किया है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.



एक्टर ने शेयर किया वीडियो



साउथ एक्टर प्रकाश राज ने अपने एक्स हैंडल पर अपने बगीचे का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बगीचे में चारों तरफ फैली हरियाली के बीच एक मोर अपने पंख फैलाए हुआ है. मोर पहले पंख फैला कर नृत्य करता हुआ नजर आता है. फिर कुछ ही सेकेंड्स बाद वह पंख समेट कर बगीचे में टहलने लगता है. वीडियो शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "मानसून की ताल पर प्रकृति का नृत्य." इस वीडियो को एक्स पर अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. प्रकाश राज के पोस्ट को अब तक 49 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया है.



Monsoon beats and Dance of nature in our garden ❤️❤️❤️ bliss . pic.twitter.com/iURvIzf5Vn