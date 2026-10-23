एक्शन-थ्रिलर 'सिला' का पोस्टर जारी, ओमंग कुमार के निर्देशन में नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे और सादिया खतीब

जी स्टूडियोज ने अपनी आगामी एक्शन-थ्रिलर और रोमांटिक फिल्म 'सिला' का पहला आधिकारिक पोस्टर जारी कर दिया है. फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले 'मैरी कॉम' और 'सरबजीत' जैसी जीवनी पर आधारित फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. इस फिल्म में अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सादिया ख़तीब मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. निर्माण पक्ष के अनुसार, यह फिल्म 5 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में बड़े पैमाने पर रिलीज की जाएगी.
कश्मीर और वियतनाम की वादियों में बुनी गई कहानी
फिल्म की पृष्ठभूमि कश्मीर और वियतनाम की ख़ूबसूरत और दुर्गम लोकेशन्स पर आधारित है. कहानी के केंद्र में जुनून, रहस्य और हाई-ऑक्टेन एक्शन का मिश्रण पेश किया गया है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे 'विराट' नामक किरदार निभा रहे हैं, जो विपरीत परिस्थितियों और ख़तरों के बीच अपने प्यार को खोजने और ख़ुद को बचाने की चुनौती से जूझता दिखाई देगा.
-
-
हाथ से निकल रही है AI की ताकत! Google DeepMind के पूर्व रिसर्चर ने भारत में दी सबसे बड़ी चेतावनी
-
Shashi Tharoor EXCLUSIVE: NDTV World Summit 2026 में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर शशि थरूर क्या बोले?
-
'चीन से व्यापार भी, सतर्कता भी' : NDTV World Summit में शशि थरूर ने बताया क्यों जरूरी है मल्टी-अलाइनमेंट
-
AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड को पसंद हैं शाहरुख खान, बोलीं- ‘ओम शांति ओम’ के रीमेक में करना चाहती हूं काम
-
रिजीम चेंज नहीं... शशि थरूर ने दी नई परिभाषा, चुनाव आयोग और सरकार को भी दी नसीहत
-
NDTV World Summit 2026 : शशि थरूर ने बताया- कांग्रेस को लेफ्ट की जरूरत क्यों
-
NDTV World Summit में शशि थरूर ने समझाया कूटनीति का असली मतलब
-
चीन पर इतनी निर्भरता भारत के लिए ठीक नहीं- NDTV World Summit में बोले शशि थरूर
-
NDTV World Summit 2026 | AI से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक, भारत की रिसर्च को कैसे मिलेगी नई उड़ान?
-
दिल्ली एयरपोर्ट से होती है दुनिया में सबसे ज्यादा Uber बुकिंग, NDTV ग्लोबल समिट में डोमिनिक टेलर ने खोले राज
फिल्म में अपने किरदार और अनुभव पर बात करते हुए अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने बताया कि विराट का किरदार शारीरिक और मानसिक, दोनों ही स्तरों पर काफी चुनौतीपूर्ण रहा. उन्होंने कहा कि इस कहानी की सबसे बड़ी ख़ासियत इसके एक्शन और रोमांच के पीछे छिपा गहरा भावनात्मक पहलू है, जो दर्शकों को एक अलग तरह के अनुभव से जोड़ेगा.
भव्य पैमाने और जज्बात का संतुलन: निर्देशक ओमंग कुमार
फिल्म के कैनवास और सिनेमैटिक विजन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ओमंग कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य दर्शकों को एक थ्रिलर और थ्रिल से भरपूर सफर पर ले जाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म को भव्य दृश्यमान देने के साथ-साथ कहानी की भावनात्मक गहराई पर विशेष ध्यान दिया गया है. निर्देशक ने मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन पर भरोसा जताते हुए कहा कि हर्षवर्धन का शारीरिक दमखम और सादिया की अभिनय क्षमता इस कहानी को पर्दे पर मजबूती प्रदान करती है.
निर्माण और स्टार कास्ट से जुड़ी अहम जानकारी
'सिला' का निर्माण जी स्टूडियोज, ए ब्लू लोटस पिक्चर्स और स्टार्क एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है. फिल्म के मुख्य कलाकारों में हर्षवर्धन राणे और सादिया ख़तीब शामिल हैं, वहीं इसका निर्देशन ओमंग कुमार ने संभाला है. इस प्रोजेक्ट के निर्माताओं की सूची में जी स्टूडियोज के साथ ओमंग कुमार, हिमांशु तिवारी, अजय सिंह, धनंजय सिंह और वनिता गरुड़ कुमार का नाम शामिल है, जबकि हेमंत तिवारी इसके सह-निर्माता की भूमिका में हैं. 5 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही यह फिल्म एक्शन और थ्रिलर जॉनर के दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण रिलीज मानी जा रही है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं