एक्शन-थ्रिलर 'सिला' का पोस्टर जारी, ओमंग कुमार के निर्देशन में नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे और सादिया खतीब

जी स्टूडियोज ने अपनी आगामी एक्शन-थ्रिलर और रोमांटिक फिल्म 'सिला' का पहला आधिकारिक पोस्टर जारी कर दिया है. फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले 'मैरी कॉम' और 'सरबजीत' जैसी जीवनी पर आधारित फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. इस फिल्म में अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सादिया ख़तीब मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. निर्माण पक्ष के अनुसार, यह फिल्म 5 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में बड़े पैमाने पर रिलीज की जाएगी.



कश्मीर और वियतनाम की वादियों में बुनी गई कहानी

फिल्म की पृष्ठभूमि कश्मीर और वियतनाम की ख़ूबसूरत और दुर्गम लोकेशन्स पर आधारित है. कहानी के केंद्र में जुनून, रहस्य और हाई-ऑक्टेन एक्शन का मिश्रण पेश किया गया है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे 'विराट' नामक किरदार निभा रहे हैं, जो विपरीत परिस्थितियों और ख़तरों के बीच अपने प्यार को खोजने और ख़ुद को बचाने की चुनौती से जूझता दिखाई देगा.

फिल्म में अपने किरदार और अनुभव पर बात करते हुए अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने बताया कि विराट का किरदार शारीरिक और मानसिक, दोनों ही स्तरों पर काफी चुनौतीपूर्ण रहा. उन्होंने कहा कि इस कहानी की सबसे बड़ी ख़ासियत इसके एक्शन और रोमांच के पीछे छिपा गहरा भावनात्मक पहलू है, जो दर्शकों को एक अलग तरह के अनुभव से जोड़ेगा.

भव्य पैमाने और जज्बात का संतुलन: निर्देशक ओमंग कुमार

फिल्म के कैनवास और सिनेमैटिक विजन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ओमंग कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य दर्शकों को एक थ्रिलर और थ्रिल से भरपूर सफर पर ले जाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म को भव्य दृश्यमान देने के साथ-साथ कहानी की भावनात्मक गहराई पर विशेष ध्यान दिया गया है. निर्देशक ने मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन पर भरोसा जताते हुए कहा कि हर्षवर्धन का शारीरिक दमखम और सादिया की अभिनय क्षमता इस कहानी को पर्दे पर मजबूती प्रदान करती है.

निर्माण और स्टार कास्ट से जुड़ी अहम जानकारी

'सिला' का निर्माण जी स्टूडियोज, ए ब्लू लोटस पिक्चर्स और स्टार्क एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है. फिल्म के मुख्य कलाकारों में हर्षवर्धन राणे और सादिया ख़तीब शामिल हैं, वहीं इसका निर्देशन ओमंग कुमार ने संभाला है. इस प्रोजेक्ट के निर्माताओं की सूची में जी स्टूडियोज के साथ ओमंग कुमार, हिमांशु तिवारी, अजय सिंह, धनंजय सिंह और वनिता गरुड़ कुमार का नाम शामिल है, जबकि हेमंत तिवारी इसके सह-निर्माता की भूमिका में हैं. 5 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही यह फिल्म एक्शन और थ्रिलर जॉनर के दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण रिलीज मानी जा रही है.