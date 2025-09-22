विज्ञापन

Navaratri 2025: नवरात्रि पर वायरल हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का लिखा भक्ति गीत, मां दुर्गा को समर्पित है 'आवती कलाय'

नवरात्रि पर पीएम मोदी ने मां दुर्गा को समर्पित गरबा गीत ‘आवती कलाय’ लिखा था. पीएम ने साल 2024 में अपना ये गीत शेयर किया जो कि अब बहुत वायरल हो रहा है.

पीएम मोदी ने लिखा देवी मां को समर्पित गीत
नई दिल्ली:

देशभर में नवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम और आस्था के रंगों में डूबा हुआ है. मंदिरों में घंटियों की गूंज है, घर-घर में देवी दुर्गा की पूजा हो रही है और लोग गरबा-डांडिया की ताल पर झूम रहे हैं. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल पीएम ने पिछले साल नवरात्रि के मौके पर एक गाना शेयर किया था. इस गीत की खास बात ये थी कि इसे खुद पीएम मोदी ने लिखा था. इस गीत का नाम है ‘आवती कलाय', जो मां दुर्गा की शक्ति और करुणा को समर्पित है.

मां दुर्गा से श्रद्धा और आशीर्वाद की कामना

पीएम मोदी ने अपनी उस पोस्ट में लिखा था, नवरात्रि लोगों को एक साथ जोड़ने वाला पर्व है, जहां हर कोई अलग-अलग तरीकों से मां दुर्गा की भक्ति में डूबा रहता है. इसी श्रद्धा और उमंग के साथ उन्होंने यह गरबा गीत लिखा. उन्होंने बताया कि ये गीत देवी शक्ति के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने ये भी कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा सब पर बना रहे और हर किसी का जीवन सुख-समृद्धि से भरा रहे.

सिंगर पूर्वा ने गाया गीत

इस गीत को युवा सिंगर पूर्वा मंत्री ने आवाज दी थी. पीएम मोदी ने उनकी मधुर आवाज और शानदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की थी. उन्होंने कहा कि पूर्वा मंत्री ने इस गरबा को अपने सुरों से और भी जीवंत और खूबसूरत बना दिया. 

धूमधाम से मनाया जा रहा शारदीय नवरात्रि का त्योहार

बता दें कि शारदीय नवरात्रि के त्योहार की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हुई. इस बार 10 दिन की नवरात्रि मनाई जाएगी, इस दौरान लोग मां दुर्गा की आराधना करने के साथ ही डांडिया और गरबा रास भी करते हैं. खासकर गुजरात में गरबा और डांडिया की रौनक देखते ही बनती है.
 

