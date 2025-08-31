विवादों में पवन सिंह, उन्हीं के गाने पर नेपाल में किया रानी चटर्जी ने डांस, वीडियो शेयर कर लिखा- एक छोटी सी..

भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह इन दिनों विवादों में हैं. दरअसल, उनका एक वीडियो हाल ही में चर्चा में आया, जिसमें वह अपनी को-स्टार अंजलि राघव को गलत तरीके से टच करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद वह जहां ट्रोल हुए तो एक्ट्रेस अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की बात कह दी. हालांकि अब भोजपुरी सुपरस्टार ने अंजलि राघव से माफी मांग ली है. इसी बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही चमक रखने वाली रानी चटर्जी ने कुछ घंटे पहले यानी रविवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. खास बात यह है कि वह इसमें पवन सिंह के गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में रानी चटर्जी नेपाल के एक शो में स्टेज पर धमाकेदार डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में वह पवन सिंह के एक पॉपुलर गाने 'काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं' पर थिरकती दिख रही हैं. उन्होंने एक चमकदार नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें उनका लुक और डांस दोनों ही देखने लायक हैं. रानी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, ''नेपाल गंज के शो की एक छोटी सी झलक.'' इस पोस्ट में रानी चटर्जी का अंदाज बेहद कमाल का है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और उनके डांस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

बता दें कि 'काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं' गाना पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर चुका है और लोगों के बीच बेहद पसंद किया जाता ह.। पवन सिंह ने इस गाने को गाया है, और सिमरन चौधरी, दिव्य कुमार, और सचिन-जिगर ने आवाज दी है. यह गाना दर्शकों के सीधे दिल से जुड़ा हुआ है. इस गाने को पवन सिंह ने सिमरन चौधरी, दिव्य कुमार और सचिन-जिगर के साथ मिलकर गाया है. खास बात यह है कि इसका संगीत भी सचिन-जिगर की जोड़ी ने तैयार किया. वहीं इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं. यह गाना श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री 2' का है. इस गाने की लोकप्रियता के चलते रानी चटर्जी ने इसे अपने स्टेज शो में शामिल किया और दर्शकों का दिल जीता.