पवन कल्याण की पत्नी ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी से ली डिग्री, सपोर्ट करने विदेश पहुंचे सुपर स्टार

अभिनेता और राजनीतिज्ञ पवन कल्याण की पत्नी एना लेजनेवा ने हाल ही में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है. इस खास दिन का जश्न मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री उनकी ग्रैजुएशन सेरेमनी में शामिल हुए. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में एना लेजनेवा को अपनी डिग्री पाते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने नीले रंग का गाउन पहना हुआ है. क्लिप को शेयर करते हुए नायडू ने लिखा, "सिंगापुर यूनिवर्सिटी से आर्ट में मास्टर डिग्री पूरी करने पर एना लेजनेवा गारू को बधाई. आपकी उपलब्धि उल्लेखनीय है और यह सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगी. खासकर आंध्र प्रदेश की उन बहनों और बेटियों के लिए जो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं."

पवन कल्याण और एना ने 2013 में शादी की और वे दो बच्चों, पोलेना और मार्क के माता-पिता हैं. एना, पवन की तीसरी पत्नी हैं. 'गब्बर सिंह' एक्टर 1997 से 2007 तक नंदिनी और 2009 से 2012 तक रेणु देसाई के साथ शादीशुदा रिश्ते में रहे. पवन कल्याण को रेणु देसाई से एक बेटा अकीरा और एक बेटी आध्या है. इस बीच, फिल्मों की बात करें तो पवन 'ओजी', 'उस्ताद भगत सिंह' और 'हरि हर वीरा मल्लू: पार्ट 1 - स्वॉर्ड बनाम स्पिरिट' में नजर आएंगे.

Congratulations to Anna Lezhneva Garu on completing her Master's in Arts from the University of Singapore. Your achievement is remarkable and it will serve as an inspiration to all, especially those sisters and daughters of Andhra Pradesh, who wish to pursue academics while… pic.twitter.com/YQpTcj5juf