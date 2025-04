साउथ के बड़े स्टार और नेता की पत्नी ने मुंडवाया सिर, बेटे की सलामती के लिए मांगी थी मन्नत

एक्टर और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के बेटे मार्क शंकर पवनोविच पिछले हफ्ते सिंगापुर में लगी एक स्कूल की आग में घायल हो गए थे. एक्टर और उनके बेटे अब भारत वापस आ गए हैं. अपने बेटे के ठीक होने के बाद एक्टर की पत्नी ऐना लेजनेवा ने तिरुमाला मंदिर में सिर मुंडवाने की रस्म निभाई. पवन कल्याण की पत्नी ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में 14 अप्रैल को बाल दान किए. ऐना ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की. उन्होंने भक्ति भाव से अपने बाल दान किए. यह अनुष्ठान पद्मावती कल्याण कट्टा में आयोजित किया गया था, जो तिरुमाला मंदिर के अंदर एक विशेष स्थान है. यहां लोग धार्मिक प्रतिज्ञा या मन्नत के तहत अपने बाल चढ़ाते हैं. बाल मुंडवाने के बाद ऐना को दूसरी पूजा और मंदिर अनुष्ठानों में भी भाग लेते देखा गया.

Back from Singapore with son Mark Shankar (recovered from school fire injuries), AndhraPradesh Dy CM PawanKalyan's wife Anna Lezhneva visited Tirumala. She signed the faith declaration & tonsured her head before having darshan of Lord Balaji.



