पवन कल्याण ने लहराई तलवार, बाल-बाल बचे बॉडीगार्ड, देखें वीडियो

पवन कल्याण ने फिल्म इवेंट के दौरान एक ऐसा स्टंट किया जिससे बॉडीगार्ड की खुद की जान बाल-बाल बची. देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Read Time: 2 mins
पवन कल्याण की तलवार से बचा बॉडीगार्ड
नई दिल्ली:

एक्टर और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने रविवार (21 सितंबर) को हैदराबाद में अपनी आने वाली फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' के प्री-रिलीज इवेंट में धमाकेदार एंट्री की. वह मंच पर कटाना (तलवार) लेकर आए और जब उन्होंने उसे चलाया, तो वह उनका बॉडीगार्ड बाल-बाल बचा. यह पल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 'हरि हर वीरा मल्लू' एक्टर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हो रहे एक कार्यक्रम में अपने किरदार ओजस इंटेंस उर्फ ​​ओजी के वेश में इवेंट के वेन्यू पर पहुंचे. शहर में भारी बारिश के बावजूद, भीड़ पवन कल्याण को देखने के लिए डटी रही और उन्हें निराशा नहीं हुई.

पूरी तरह से ब्लैक कलर के आउटफिट पवन कल्याण ने 'ओजी' के कलाकारों और क्रू की जमकर तारीफ की. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म के कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान वह एक दिन के लिए लगभग भूल ही गए थे कि वह आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं. उन्होंने बताया, "क्या आपने कभी किसी उपमुख्यमंत्री को तलवार लेकर घूमते देखा है या सोचा है? चूंकि यह एक फिल्म है, इसलिए मैं चल सकता हूं."

इसके बाद पवन कल्याण ने 'ओजी' के हीरो डायरेक्टर सुजीत को बुलाया. उन्होंने यह भी बताया कि सुजीत ने ही उन्हें अपने किरदार के हिसाब से आउटफिट पहनकर इवेंट में आने के लिए इंस्पायर किया. उन्होंने संगीतकार थमन की भी उनके धमाकेदार गानों के लिए तारीफ की. एक्टर-राजनेता ने प्रियंका मोहन, इमरान हाशमी, श्रीया रेड्डी, छायाकार और रवि के चंद्रन सहित पूरी टीम की तारीफ की.

'दे कॉल हिम ओजी' सुजीत ने लिखी है और इसे डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में पवन कल्याण और इमरान हाशमी लीड रोल में हैं, जबकि प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, सुभलेखा सुधाकर, श्रीया रेड्डी और सुदेव नायर अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. डीवीवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले आ रही 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर को रिलीज होगी.

