Param Sundari Collection Day 2: परम सुंदरी की 2nd डे लंबी छलांग, सिद्धार्थ-जाह्नवी की मूवी पर नोटों की बारिश

Param Sundari Box Office Collection Day 2: सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की मचअवेटेड रोमांटिक ड्रामा परम सुंदरी सिनेमाघरों में 29 अगस्त को रिलीज हो गई है. फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स रिव्यू मिले. फिल्म की शुरुआत ब्लॉकबस्टर तो नहीं लेकिन कम भी नहीं थी. वहीं यह आंकड़ा दूसरे दिन बढ़ते हुए नजर आए. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकलिक्स के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन 7.25 करोड़ की कमाई की थी, जो कि सिद्धार्थ के करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.

दूसरे दिन यह आंकड़ा 9.22 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने हासिल की. इन दो दिनों में भारत में कलेक्शन 16.47 करोड़ तक पहुंच गया. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने पहले दिन 12.7 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. जबकि दूसरे दिन आंकड़ा 20 करोड़ पार हो गया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि फिल्म 45-50 करोड़ के बजट में बनी है.

इसके चलते फिल्म ने अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी मेरे हस्बैंड की बीवी का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया है, जो कि 12.85 करोड़ था. हालांकि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण चेन्नई एक्सप्रेस से परम सुंदरी की तुलना की जा रही है. हालांकि सिद्धार्थ और जाह्नवी की ये फिल्म दूसरे दिन के कलेक्शन के साथ आसपास भी नहीं है.

तुषार जलोटा के डायरेक्शन में बनीं परम सुंदरी को मैडॉक फिल्म्स के चले दिनेश वजन द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आ रहे हैं. संजय कपूर, मंजोत सिंह, इनायत वर्मा और रेंजी पानिकर अहम रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म की स्टोरीलाइन को आलोचना का सामना करना पड़ा. लेकिन सिद्धार्थ और जाह्नवी की कैमेस्ट्री और गानों ने फैंस का दिल जीता.

गौरतलब है कि फिल्म की कहानी एक दिल्ली के नॉर्थ इंडियन बॉय परम और केरल की साउथ इंडियन सुंदरी की कहानी है.