VIDEO: शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पति का वीडियो आया सामने, बेटी को आखिरी बार देखने पहुंची मां

कांटा लगा फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का शुक्रवार देर रात निधन हो गया. उन्हें बेलेव्यू मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में पति पराग त्यागी द्वारा भर्ती कराया गया. लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शेफाली की उम्र 42 वर्ष थी. एक्ट्रेस की मौत की वजह उनकी फैमिली ने नहीं बताई है. जबकि उनकी बॉडी को कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है. वहीं शेफाली के घर में कुक और हाउसहेल्प से पूछताछ जारी है. जबकि एक्ट्रेस के पति और परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पति पराग त्यागी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पत्नी की मौत के बाद बदहवास नजर आ रहे हैं.

वीडियो में पराग को अस्पताल से कार में निकलते हुए देखा जा सकता है. जहां पैपराजी ने उन्हें क्लिक किया. जबकि क्लिप में एक्टर को चेहरा छिपाते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. फैंस उन्हें दुख के समय में पैपराजी को अकेला छोड़ने के लिए कह रहे हैं.

#ShefaliJariwala passed away after reportedly suffering from a cardiac arrest. Her husband Parag Tyagi looked absolutely heartbroken and devastated as he exited the hospital premises. Our condolences are with the family of the deceased. #FilmfareLens pic.twitter.com/okOb1v0Mlx