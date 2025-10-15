विज्ञापन

महाभारत के 'अर्जुन' ने बताया नहीं रहे 'कर्ण', कैंसर से जूझ रहे थे पंकज धीर

महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का निधन हो गया है. पंकज धीर 68 वर्ष के थे और कैंसर से जूझ रहे थे. इस बात की जानकारी महाभारत के अर्जुन यानी फिरोज खान ने इंस्टाग्राम पर दी है.

महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन

मशहूर एक्टर पंकज धीर का बुधवार सुबह निधन हो गया. उन्हें बीआर चोपड़ा के आइकॉनिक टीवी सीरियल 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाने के लिए दुनियाभर में पहचान मिली. उनकी मौत की खबर की पुष्टि उनके सह-कलाकार और 'महाभारत' में अर्जुन बने फिरोज खान ने अपने सोशल मीडिया पर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'एक सज्जन व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपकी बहुत याद आएगी दोस्त पंकज धीर.' मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंकज धीर का देहांत 15 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि वह लंबे अरसे से कैंसर का इलाज करा रहे थे, जिसके चलते उनका देहांत हुआ है. वह इससे जंग जीत चुके थे, लेकिन कुछ महीने पहले यह फिर से फैल गया. इस दौरान उनकी एक बड़ी सर्जरी भी हुई थी. बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में किया जाएगा.

पंकज धीर को टीवी धारावाहिक 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका और 'चंद्रकांता', 'द ग्रेट मराठा', 'युग' तथा 'बढ़ो बहू' में उनकी अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिनमें 'सड़क', 'सोल्जर' और 'बादशाह' शामिल हैं. जहां 'महाभारत' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स ने बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी दर्ज कराई. उनके जाने से फिल्म जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है.

पंकज धीर के बेटे निकितिन धीर भी एक पिता की तरह एक अभिनेता है. उन्हें 'जोधा अकबर' और 'चेन्नई एक्सप्रेस' जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2006 में पंकज धीर ने अपने भाई सतलुज धीर के साथ मिलकर मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक आधुनिक शूटिंग स्टूडियो 'विसेज स्टूडियोज' की स्थापना की, जो फिल्म और टीवी प्रोडक्शन के लिए लोकप्रिय जगह बन गई.

2010 में उन्होंने मुंबई में एक अभिनय अकादमी भी खोली, जहां प्रसिद्ध अभिनेता गुफी पेंटल को प्रमुख बनाया गया, ताकि नए कलाकारों को ट्रेनिंग दी जा सके. इंडस्ट्री में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि प्रोडक्शन और मेंटरिंग में भी हाथ आजमाया.

