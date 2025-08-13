विज्ञापन

OTT पर धमाल मचाएंगी साउथ की ये 3 फिल्में, तीसरी वाली में 73 साल का हीरो मचा देगा गदर

ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का अपना जलवा है. जल्द ही ओटीटी पर साउथ की तीन बेहद जरूरी फिल्में रिलीज हो रही हैं जो गदर मचाकर रख देंगी.

OTT पर दस्तक देने जा रहीं साउथ की ये फिल्में
ओटीटी पर साउथ की नई फिल्म हिंदी में कौन सी आ रही है? साउथ की फिल्में धमाकेदार होती हैं. ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अकसर सुनाई देती हैं. लेकिन इसमें खास यह है कि साउथ सिनेमा कहते हुए हम चीजों को बहुत ही सामान्य बना देते हैं क्योंकि तेलुगू सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा, तमिल सिनेमा और मलयालम सिनेमा अलग-अलग हैं. इन फिल्म इंडस्ट्री की खासियत भी एकदम अलग हैं. इसी कड़ी में अगर हम मलयालम सिनेमा की बात करें तो  मलयालम फिल्मों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है . इनकी कहानियां दमदार और अलग होती हैं, जिसकी वजह से दर्शक इन्हें खूब पसंद करते हैं.अब दर्शक बॉलीवुड की जगह साउथ इंडियन फिल्मों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तीन शानदार मलयालम फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. वीकेंड पर इन्हें देखकर आपका एंटरटेनमेंट डोज़ पूरा हो जाएगा. आइए जानते हैं कब और कहां देख सकते हैं ये फिल्में.

जेएसके: जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला

ये एक लीगल थ्रिलर फिल्म है, जो केरल की न्याय व्यवस्था पर आधारित है. कहानी जानकी विद्याधरन नाम की आईटी प्रोफेशनल की है, जो एक त्योहार में शामिल होने अपने होमटाउन लौटती हैं. वहां उसे एक दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ता है. यह फिल्म 15 अगस्त को जी5 पर रिलीज होगी.

व्यंजनासामेथम बन्धुमित्राधिकाल

यह एक इमोशनल कॉमेडी-ड्रामा है, जो दुकानदार की बेटी अंजलि की कहानी दिखाती है. अंजलि अपने सख्त माता-पिता और शादी के दबाव से परेशान है. ऊपर से उसका एकतरफा प्रेमी भी उसे तंग करता है. तभी उसकी दादी की अचानक मौत हो जाती है और उसकी जिंदगी बदल जाती है. यह फिल्म 14 अगस्त को मनोरमा मैक्स पर स्ट्रीम होगी.

डॉमिनिक एंड द लेडीज पर्स

यह एक मिस्ट्री-कॉमेडी थ्रिलर है. इसमें सीआई डोमिनिक नाम का एक करप्ट पुलिस अधिकारी है, जो प्राइवेट डिटेक्टिव बनकर खुद को लोकल शर्लक होम्स साबित करना चाहता है. इस फिल्म में सुपरस्टार ममूटी नजर आएंगे. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर आएगी, लेकिन रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है.

