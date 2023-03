OSCARS 2023 LIVE UPDATES: भारत के हाथ से फिसला पहला ऑस्कर, नहीं जीत सकी 'ऑल दैट ब्रीद्स'

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के ऑस्कर अवॉर्ड के लिए मुकाबला ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जेम्स फ्रेंड, बार्डो, फाल्स क्रोनिकल ऑफ अ हैंडफुल ऑफ ट्रुथ्स, डेरियस खोंडी, एलविस, मैंडी वॉकर, एम्पायर ऑफ लाइट, रोजर डेकिंस और टार, फ्लोरियन हॉफमास्टर के बीच था. ऑस्कर पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए जेम्स फ्रेंड को मिला.

The Oscar for Best Cinematography goes to James Friend for his work on 'All Quiet on the Western Front' @allquietmovie#Oscars95pic.twitter.com/YvM6bbVWXi