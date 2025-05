Operation Sindoor: रवि किशन ने दो तस्वीरें शेयर कर लिखा, सिंदूर की ताकत भारत की महिला अधिकारियों ने बताई

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाबी कार्रवाई के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिया, जिसके तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी शिविरों पर हमले किए गए. कंगना रनौत, विवेक रंजन अग्निहोत्री समेत फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने सेना के शौर्य को सलाम किया. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अभिनेत्री कंगना रनौत ने लिखा कि पीएम मोदी ने उन्हें बता दिया. वहीं, सोनू सूद ने कहा, न्याय हुआ. विवेक रंजन अग्निहोत्री, अक्षय कुमार, सोनू सूद, कंगना रनौत, अदनान सामी, मनोज जोशी समेत अन्य सेलेब्स ने सेना की सराहना की.

अभिनेता सोनू सूद ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “न्याय हुआ.”

Justice Is Served!

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/HfRNzkdWiV — sonu sood (@SonuSood) May 7, 2025

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कैप्शन में लिखा, “उन्होंने कहा था, पीएम मोदी को बता देना और पीएम मोदी ने उन्हें बता दिया.”

OPERATION SINDOOR: ZERO TOLERANCE TO TERROR



The Indian Armed Forces launched a precision mission, Operation Sindoor; 9 terror camps across Pakistan and Pakistan-occupied Jammu & Kashmir neutralized.#OperationSindoor #NewIndia pic.twitter.com/VpQ1OLdpka — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) May 7, 2025

दूसरी पोस्ट में कंगना ने लिखा, “जो हमारी और देश की रक्षा करते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करें. देश की सेना को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई.”

मनोज जोशी ने एक फिल्म के सीन को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “अंदाजा लगाइए कि इस समय किस देश की राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय की स्थिति ऐसी होगी. ऑपरेशन सिंदूर.”

Guess which national political party's headquarters is in this situation right now. #OperationSindoor pic.twitter.com/YkRkp6IFRd — Manoj Joshi (@actormanojjoshi) May 7, 2025

निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सेना की सराहना करते हुए लिखा, “ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद.”

सेना की जवाबी कार्रवाई से उत्साहित अभिनेता अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “जय हिंद, जय महाकाल.”

इसके अलावा गीतकार, लेखक मनोज मुंतशिर, अभिनेता परेश रावल, रितेश देशमुख, हिना खान, निमरत कौर, अशोक पंडित समेत तमाम सितारों ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की. भारतीय सेना ने हमले के बाद अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट शेयर कर इस कार्रवाई की पुष्टि की जिसमें कहा गया, “न्याय हुआ, जय हिंद.”

रवि किशन ने दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नारी शक्ति ने दी. सिंदूर की ताकत भारत की महिला अधिकारियों ने बताई.

Operation Sindoor's success reflects the commitment of our armed forces to protect the nation. We show zero tolerance for terrorism. Jai Hind ki Sena! 🇮🇳 pic.twitter.com/JjfsJn7x2c — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) May 7, 2025

बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी. इस हमले को लेकर आम लोगों के साथ ही फिल्म जगत की तमाम हस्तियों ने निंदा करते हुए इसे आतंकियों की कायराना हरकत बताया था. इस कायराना हमले करीब दो हफ्ते बाद ही भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोल उन्हें बर्बाद कर दिया.