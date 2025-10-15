चार साल पुराने जोक, कमजोर वैम्पायर, स्टोन फेस हीरोइन- बॉक्स ऑफिस पर स्त्री के सक्सेस को थाम पाएगी थामा

अगर आप रश्मिका मंदाना के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके दिल को ठेस पहुंचा दें या भावनाओं को आहत कर दें. लेकिन हमने सिनेमा और फिल्मों की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आईना हाथ में ले लिया है और रश्मिका मंदाना को एक हकीकत दिखाने का फैसला कर लिया है. वह हकीकत ये है कि हॉरर कॉमेडी उनके लिए अभी दूर की कौड़ी है. ये हम कह रहे हैं उनकी फिल्म थामा की अब तक आई झलक को देखकर.

एक्सप्रेशन और फीलिंग्स का अकाल

स्त्री में जो काम श्रद्धा कपूर कर गईं वो मैजिक रीक्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है और रश्मिका मंदाना की पुरानी परफॉर्मेंसेज और थामा के ट्रेलर को देखकर आप कह सकते हैं कि कहानी तो जो हो सो हो...फिल्म के मेकर्स यहां एक बड़ी गलती कर बैठे हैं. रश्मिका मंदाना को अगर लकी चार्म समझ कर साइन किया गया है तो बता दें कि पुष्पा 1 और पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन की फिल्म थी और एनिमल रणबीर कपूर की थी, फिर भी बॉबी देओल लाइम लाइट लूट गए. लेकिन रश्मिका का चर्चा केवल एक चीज को लेकर था. सोशल मीडिया यूजर्स रश्मिका की आंखें बड़ी ब्लैंक लगीं. मतलब उनमें एक्सप्रेशन और फीलिंग्स की कमी भारी मात्रा में थी.

थामा की कमजोर कड़ियां

अब रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म की बात करें तो थामा की कहानी कुछ ज्यादा ही फिक्शन लगती है. मतलब गली मोहल्लों में स्त्री का आना-जाना हो सकता है. सरकटे जैसी घटनाएं भी सुनने को मिल जाती हैं. इसी वजह से लोग कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये वैम्पायर तो विदेशी बाजार की उपज है. उसके ऊपर भी वैम्पायर बनाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को. इस फिल्म से बेहतर तो वो किक और रमन राघव में लग चुके हैं. वो क्या ही डराएंगे इससे उलट उन्हें देखकर हंसी छूट जाती है.

चार साल पुराने जोक

आयुष्मान खुराना भी रिपीटीटिव लगते हैं. अभी चीजें धीरे-धीरे हजम हो ही रहीं थीं कि राइटर ने रायता फैला दिया. क्रिएटिविटी इस निचले स्तर पर पहुंची कि वायरल आंटी का डायलॉग लप्पू सा सचिन...झींगुर सा लड़का चिपका दिया. अब वापस रश्मिका पर लौटें तो वो फिल्म में उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगतीं. उन्हें देखकर हम कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि वो कुछ नया और हटकर करने वाली हैं. उधर फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी कोई खास बज नहीं. थोड़ी बहुत हेडलाइन्स मिलीं भी तो वो भी 51 साल की मलाइका अरोड़ा के डांस नंबर की वजह से.