बॉलीवुड में नहीं कोई शोर, साउथ की इस फिल्म ने 250 करोड़ के बजट में 3 दिन में 200 करोड़ पार कलेक्शन

OG Box Office Collection Day 3: आपको लग रहा होगा कि जॉली एलएलबी 3 के बाद बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमरान हाशमी की एक फिल्म रिलीज हुई है, जिसने ना सिर्फ 2025 की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं. बल्कि केवल 3 दिनों में 250 करोड़ के बजट में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं मेकर्स की मानें तो फिल्म के शोज हाउसफुल जा रहे हैं, जिसके चलते यह फिल्म पहले वीकेंड पर ही 250 करोड़ का महंगा बजट वसूल लेगी.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन फिल्म ने प्री रिलीज बुकिंग के साथ 90 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था. जबकि दूसरे दिन आंकड़ा 18.75 करोड़ भारत में रहा. वहीं अब तीसरे दिन 18.50 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल कर ली है. इसके बाद भारत में दे कॉल हिम ओजी का कलेक्शन 122 करोड़ तक पहुंच गया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 200 करोड़ पहुंच गई है.

फिल्म की बात करें तो पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी का ओजी से तेलुगू इंडस्ट्री में डेब्यू है. वहीं इस फिल्म में प्रियंका मोहन, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म को सोशल मीडिया पर मिक्स रिव्यू मिला था.

गौरतलब है कि इमरान हाशमी को हाल ही में आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था. इसमें उनका एक स्पेशल कैमियो था, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब सुनने को मिल रही है. वहीं फैंस का एक्टर को खूब प्यार मिल रहा है.

