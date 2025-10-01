विज्ञापन

अजय देवगन ने काजोल संग लिया माता रानी का आशीर्वाद, तनीषा की हुई एंट्री, नीसा के एक्सप्रेशन ने खींचा ध्यान

माता रानी के पंडाल से अजय देवगन और उनकी स्टार वाइफ काजोल का वीडियो सामने आया है. दुर्गा मां के पंडाल से आए वीडियो में पूरी देवगन फैमिली नजर आ रही है. इसमें स्टार कपल की बेटी नीसा देवगन भी दिख रही हैं.  

अजय देवगन, तनीषा, नीसा का वीडियो वायरल
आज देशभर में रामनवमी की पूजा हो रही है. इसमें बॉलीवुड स्टार्स भी पीछे नहीं हैं. हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में दुर्गा पंडाल लगा और कई बी-टाउन सेलेब्स ने पंडाल में आकर माता रानी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया. बीते दिनों प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका से मुंबई आकर माता रानी के दर्शन किए थे. अब पंडाल से अजय देवगन और उनकी स्टार वाइफ काजोल का वीडियो सामने आया है. दुर्गा मां के पंडाल से आए वीडियो में पूरी देवगन फैमिली नजर आ रही है. इसमें स्टार कपल की बेटी नीसा देवगन भी दिख रही हैं.  

अजय-काजोल ने लिया माता रानी का आशीर्वाद

काजोल और अजय को ग्रीन रंग के एथनिक कॉस्ट्यूम में ट्विनिंग करते देखा जा रहा है. काजोल ने ग्रीन रंग की साड़ी तो अजय ने हरे रंग के कुर्ते पर सफेद कलर का पायजामा पहना हुआ है. स्टार कपल के साथ उनकी बेटी निसा देवगन पिंक रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं. निसा अपने भाई अमान देवगन के साथ खड़ी हैं. इतना ही नहीं  काजोल की छोटी बहन तनीषा को पिंक रंग फ्लोरल प्रिंट साड़ी में देखा जा रहा है. मुंबई के दुर्गा पंडाल से आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
 

स्टार कपल पर फैंस ने लुटाया प्यार

इस वीडियो कमेंट बॉक्स में स्टार कपल के फैंस ने रेड हार्ट इमोजी की बौछार कर दी है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'खूबसूरत कपल'. दूसरा फैन लिखता है, 'वाह क्या जोड़ी है'. तीसरे फैन ने लिखा है, 'अजय और काजोल की जोड़ी सबसे बेस्ट'. अब स्टार कपल के फैंस उन पर ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं. वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जो देवगन फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं. कई यूजर्स ने तो कपल की बेटी नीसा को खूब ट्रोल किया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि तनीषा के आते ही नीसा थोड़ी अजीब सी शक्ल बनाती हैं. नीसा सर्कास्टिक वे में हंसती हैं और फिर साइड हो जाती हैं.

बता दें, काजोल एक बंगाली फैमिली से हैं और उनके यहां दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है. हर साल नवरात्रि के मौके पर मुंबई में दुर्गा पंडाल सजता है और बॉलीवुड के तमाम स्टार्स यहां माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं. बीते दिन रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा यहां पहुंचे थे.

