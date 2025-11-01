विज्ञापन

NDTV से बोलीं नीतू चंद्रा- हम पैदा बिहारी हुए थे, हमें बिहार से प्यार है...

नीतू चंद्रा को चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ी जिम्‍मेदारी दी है. मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतू चंद्रा को स्‍टेट स्‍वीप आइकॉन नियुक्‍त किया गया है.

नई दिल्ली:

इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव काफी सुर्खियों में हैं. अन्य चुनावों की तरह इस चुनाव में भी फिल्मी सितारे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की. जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं. वह एक अभिनेत्री होने के साथ ही निर्माता भी हैं. साथ ही उन्होंने हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया है. हम बात कर रहे हैं नीतू चंद्रा की. उन्हें चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ी जिम्‍मेदारी दी है. मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतू चंद्रा को स्‍टेट स्‍वीप (Systematic Voters Education and Electoral Participation) आइकॉन नियुक्‍त किया गया है.

नीतू चंद्रा ने हाल ही में एनडीटीवी डॉट कॉम से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपने फिल्मी करियर के अलावा सामाजिक और राजनीति मुद्दों पर भी राय रखी. नीतू चंद्रा से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी किसी राजनीति पार्टी ने चुनाव की टिकट ऑफर किया ? इस पर दिग्गज एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे लगभग हर पार्टी ने चुनाव का टिकट ऑफर किया है. लेकिन मैं चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन हूं. मुझे अच्छे लगा कि हर पार्टी में युवा नेता हैं और युवा नेता सामने आएं. बिहार का विकास करें.'

नीतू चंद्रा की हॉलीवुड फिल्म

बिहार की कई लड़कियों ने हॉलीवुड और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है, जिनमें से एक नाम नीतू चंद्रा भी हैं. उन्होंने हॉलीवुड में काम किया है. बिहार से एक साधारण शुरुआत से लेकर, बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड तक पहुंचने की उनकी कहानी प्रेरणादायक है. नीतू चंद्रा ने 2021 में Never Back Down: Revolt से हॉलीवुड में डेब्यू किया. यह एक एक्शन फिल्म थी. इस फ़िल्म में वह जया नाम की एक मार्शल आर्टिस्ट के रोल में थीं, जिसे किडनैप कर लिया जाता है. ताइक्वांडो में एक्सपर्ट फिल्म में उन्होंने कई स्टेप्स खुद किए हैं.

नीतू चंद्रा का जन्म 20 जून 1984 को पटना, बिहार में हुआ था. वह हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. नीतू एक क्लासिकल डांसर भी हैं और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्टर हैं. उन्होंने इसमें इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. अपनी कंपनी चंपारण टॉकीज के बैनर तले उन्होंने फिल्म मिथिला मखान को प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है.

उन्होंने पटना के नोट्रे डेम एकेडमी से पढ़ाई की है और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. उन्होंने मॉडलिंग की और तेलुगु फिल्म विष्णु (2003) से डेब्यू किया. बाद में उन्होंने गरम मसाला (2005) से बॉलीवुड में डेब्यू किया. वह कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन जैसे चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ी रही हैं और उन्होंने सोशल कामों में मदद की है.

