नीना गुप्ता ने बिंदास अंदाज में किया बेली डांस, फैन्स बोले- गजब का परिवर्तन...Video वायरल

नीना गुप्ता ने किया बेली डांस

नीना गुप्ता (Neena Gupta) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, नीना गुप्ता (Neena Gupta) डांसर के साथ बेली डांस कर रही हैं. इस वीडियो में नीना ने व्हाइट कलर का ऑफ शॉल्डर ड्रेस पहना हुआ है. वीडियो में उनका अंदाज इतना शानदार लग रहा है कि, फैन्स उनके इस स्टाइल के दीवाने हो गए हैं. वहीं नीना ने इस वीडियो के सात कैप्शन में लिखा है 'Aur ab roop parivartan'. वीडियो को देख फैन्स कमेंट कर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है 'Always on fire', तो दूसरे ने लिखा है 'You are an inspiration. I just want to be like you... Bebaak, bindaas aur ekdm jhakkas', वहीं किसी ने लिखा है 'ये गजब का परिवर्तन है'.

नीना गुप्ता की आने वाली फिल्में

नीना गुप्ता ने साल 2018 में आई फिल्म 'बधाई हो' से शानदार कमबैक किया था. इस फिल्म में वे आयुष्मान खुराना की मां के किरदार में नजर आईं थीं. इसके अलावा वो 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' और वेब सीरीज 'पंचायत' में नजर आईं थीं. फिलहाल तो नीना अपनी आने वाली फिल्म 'गुडबाय' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ अहम किरदार में नजर आएंगी. इसके अलावा वे 'सरदार का ग्रैंडसन' में भी दिखाई देंगी.