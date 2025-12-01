विज्ञापन

नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है ये बच्ची, मां ने हथिया ली पूरी प्रॉपर्टी तो सुपरस्टार पति ने दिया जिंदगी भर का गम, पहचाना ?

अपनी ज़बरदस्त प्रोफेशनल ज़िंदगी के बावजूद, सारिका ने अपने परिवार को समय देने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया. लेकिन उन्हें क्या पता था कि अपनी इतनी कुर्बानियों के बावजूद, एक्ट्रेस अकेली ज़िंदगी जिएंगी.

नई दिल्ली:

चकाचौंध से भरी बॉलीवुड की दुनिया में कई सितारे ऐसे भी रहे जिनकी निजी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही. ऐसी ही एक अभिनेत्री थीं सारिका. हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार एक्ट्रेस में से एक, सारिका की ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही. कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने से लेकर दिल टूटने तक, उन्होंने सब कुछ देखा है. सारिका ने फिल्म हे राम के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का नेशनल अवॉर्ड जीता था. 2005 में, एक्ट्रेस ने फिल्म परज़ानिया में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का एक और नेशनल अवॉर्ड जीता. अपनी ज़बरदस्त प्रोफेशनल ज़िंदगी के बावजूद, सारिका ने अपने परिवार को समय देने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया. लेकिन उन्हें क्या पता था कि अपनी इतनी कुर्बानियों के बावजूद, एक्ट्रेस अकेली ज़िंदगी जिएंगी. आइए सारिका की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ कड़वी सच्चाइयों पर नजर डालते हैं.

बचपन से ही करने लगीं काम

राजपूत वंश के एक महाराष्ट्रियन परिवार में जन्मी सारिका बहुत छोटी थीं जब उनके पिता गुज़र गए और वह अपने परिवार की अकेली कमाने वाली बन गईं. सिर्फ़ 5 साल की उम्र में, सारिका ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फ़िल्मों में अपना करियर शुरू किया और कई फ़िल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया. क्योंकि उन्हें गुज़ारे के लिए काम करना पड़ता था, इसलिए सारिका स्कूल नहीं जा सकीं.

कपिल देव से जुड़ा नाम

पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के साथ उनका नाम जुड़ा. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कपिल ने उनका इस्तेमाल किया. गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद उन्होंने सारिका का सहारा लिया और फिर जब रिश्ते सुधर गए तो सारिका को छोड़ गर्लफ्रेंड से शादी कर ली. इन सब से सारिका को काफी धक्का लगा.

इन फिल्मों ने दिलाई पहचान

सारिका ने 1975 में सचिन पिलगांवकर के साथ फ़िल्म गीत गाता चल से एक एडल्ट के तौर पर अपना डेब्यू किया. बाद में, उन्होंने क्रांति, सत्ते पे सत्ता, विधाता, रज़िया सुल्तान, जानी दुश्मन, गृह प्रवेश, परज़ानिया, बाबुल, ऊंचाई और कई दूसरी फिल्मों में काम किया.

कमल हासन से प्यार

जब सारिका फिल्मों में काम कर रही थीं, तो उनकी मुलाकात साउथ के सुपरस्टार, कमल हासन से हुई और दोनों को प्यार हो गया. कमल पहले से ही डांसर, वाणी गणपति से शादीशुदा थे, और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में कम्पैटिबिलिटी की दिक्कतों का सामना कर रहे थे. सारिका और कमल ने उनके शादीशुदा स्टेटस की वजह से अपना रिश्ता खत्म करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

सारिका बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गईं

सारिका के प्यार में पागल, कमल ने वाणी के साथ अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया. कमल और सारिका साथ रहने लगीं और सारिका ने 1986 में अपने पहले बच्चे, श्रुति हासन को जन्म दिया. श्रुति के जन्म के बाद, कमल और सारिका ने 1988 में शादी कर ली. यह कपल फिर से एक और बच्ची, अक्षरा हासन के माता-पिता बने.

कमल हासन पूरे भारत में सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है. सारिका से शादी के बाद, कमल का नाम एक्ट्रेस गौतमी के साथ जोड़ा गया, जो कमल और सारिका के बीच लगातार झगड़े की वजह बन गया. 2002 में, सारिका और कमल ने अलग होने का फैसला किया और डिवोर्स के लिए अर्जी दी. कपल को 2004 में डिवोर्स मिल गया, लेकिन उनके अलग होने से सारिका टूट गई थीं. सिमी गरेवाल के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, सारिका ने बताया कि कैसे उन्होंने सुपरस्टार कमल हासन से डिवोर्स के बाद अपनी ज़िंदगी और करियर फिर से शुरू किया. सारिका ने आगे कहा कि वह घर से बहुत कम पैसे लेकर निकली थीं, उन्होंने बताया कि उनके पास महज 60 रुपए थे.

सारिका को उसकी मां ने दिया धोखा

जब सारिका फिल्मों में काम कर रही थीं, तो उनकी मां उनके पैसे संभालती थीं. तलाक के बाद, सारिका मुंबई वापस आईं और उन पांच फ्लैट्स की ओनरशिप लेने का फैसला किया जो उनकी मां ने उनके पैसों से खरीदे थे. लेकिन उन्हें यह देखकर झटका लगा कि सभी पांच फ्लैट्स उनकी मां के नौकरों को बेच दिए गए थे. सारिका ने कानूनी रास्ता अपनाया और अपनी प्रॉपर्टीज़ वापस पाने के लिए केस किया. लेकिन एक्ट्रेस केस हार गईं और उनके पास पैसे नहीं बचे. 

