'कल्कि 2898 एडी' में इनकी एक्टिग के फैन हुए नागार्जुन, पोस्ट में की जमकर तारीफ, बोले- ओरिजनल मास हीरो

इस साल की सबसे बड़ी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. लोग फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म की तारीफ नागार्जुन अक्किनेनी ने भी की. उन्होंने अमिताभ बच्चन को 'ओरिजनल मास हीरो' बताया. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा की भूमिका निभाई है, जो भगवान विष्णु के दसवें अवतार 'कल्कि' की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इस फिल्म को नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है. नागार्जुन ने एक्स पोस्ट पर फिल्म निर्माता नाग अश्विन की भी तारीफ की. उन्होंने लिखा, ''सुपर डुपर 'कल्कि 2898 एडी' की टीम को बधाई!! अश्विन, आप हमें एक अलग दुनिया में ले गए. आपने कल्पना को पौराणिक कथाओं और इतिहास के साथ बहुत सहजता से जोड़ा है".

इसके बाद नागार्जुन ने अमिताभ की तारीफ करते हुए लिखा, ''अमित जी, ओरिजनल मास हीरो...सर, आपने अपने परफॉर्मेंस से आग लगा दी है". फिल्म में प्रभास 'भैरवा' के किरदार में हैं, जो कहानी में सरप्राइज ट्विस्ट लेकर आते हैं. दीपिका पादुकोण 'सुमति' की भूमिका में नजर आईं, जो मजबूत महिला हैं और कोख में पल रहे बच्चे के लिए संघर्ष करती हैं. वहीं 'कॉम्प्लेक्स' नाम के एम्पायर के शासक सुप्रीम यास्किन के खलनायक किरदार में कमल हासन हैं.

Congratulations to the team of Super duper #Kalki2898AD!!

Naagi you took us to another time and another place . entwining fiction with mythology and history so effortlessly!!

Amith Ji, the original mass hero… Sir, you are on fire🔥🔥🔥🔥🔥 can't wait to see Kamalji in the…