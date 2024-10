बॉलीवुड में कभी नहीं मिला होगा ऐसा ऑफर, मुन्नाभाई के सर्किट की फिल्म के पहले दिन ही मिल रहे फ्री टिकट

अरशद वारसी कुछ साल बाद पर्दे पर फिर नजर आ रहे हैं. बंदा सिंह चौधरी बन कर वो एक देशभक्त बंदे की कहानी को पर्दे पर लेकर आए हैं. अपनी अधिकांश फिल्मों में कॉमिक रोल अदा करने वाले अरशद वारसी इस फिल्म में बेहद संजीदा रोल करते नजर आ रहे हैं. फिल्म में उनकी पत्नी के किरदार में हैं मेहर विज. जो एक्टिंग के मामले में अरशद वारसी पर कई जगह भारी पड़ती भी दिखती हैं. गंभीर शख्सियत पर बनी इस फिल्म में अरशद वारसी ने अपनी स्टाइल की कॉमेडी भी फिट की है. फिल्म रिलीज के बाद अब मेकर्स ने इस पर एक अनोखा ऑफर भी दिया है.

