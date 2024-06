Munjya box office collection: बॉक्स ऑफिस पर छाया मुंज्या, भूत ने कर दी पैसों की बरसात

Munjya box office collection: हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. ये फिल्म 7 जून को रिलीज हुई थी और रिलीज के चार दिन में इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है. चार दिन की टोटल कमाई की बात करें तो मुंज्या के खाते में 28.36 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं. इस फिल्म ने मंगलवार (11 जून) 4.21 करोड़ रुपये की कमाई की. 10 जून को कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी लेकिन अगले ही दिन एक उछाल देखने को मिला. इसके साथ ही मेकर्स फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से खासे खुश हैं.

फिल्म की कहानी की बात करें तो ये बिट्टू के इर्द गिर्द घूमती है. बिट्टू अपने पैतृक गांव पहुंचता है और यहां गलती से मुंज्या नाम के भूत को आजाद कर देता है. इसके बाद मुंज्या इनके पीछे लग जाता है और बिट्टू खुद को और बेला को इस भूत से बचाने के लिए तमाम कोशिशें करता फिरता दिखता है. इस फिल्म को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है.

