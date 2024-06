Munjya Box Office Collection: चंदू चैंपियन पर भारी पड़ गई मुंज्या, बजट से दोगुनी कर बैठी 10 दिन में कमाई

Munjya 10 days Box Office Collection: 7 जून सुपरनेचुरल कॉमेडी हॉरर मूवी मुंज्या इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. फैंस को जहां फिल्म काफी पसंद आई है तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन को फिल्म तगड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है. इसी बीच फिल्म ने केवल 10 दिनों में बजट से दोगुनी कमाई अपने नाम कर ली है. वहीं दूसरे वीकेंड पर भी फिल्म की लगातार कमाई जा रही है, जिसके चलते मुंज्या चंदू चैंपियन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पोस्ट पर मुंज्या के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी देते हुए लिखा, #मुंज्या ने अपना दबदबा कायम रखा है, ज़्यादातर जगहों पर नई रिलीज़ चंदू चैंपियन से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है… दूसरे रविवार को 8.75 करोड़ का कारोबार फिल्म ने किया. जबकि पहले रविवार को 8.43 करोड़ कलेक्शन से ज़्यादा है… आज सोमवार यानी छुट्टी के दिन 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा.

#Munjya continues its dominance, unaffected by the new release [#ChanduChampion] at most places… Biz on [second] Sun [₹ 8.75 cr] is HIGHER than [first] Sun [₹ 8.43 cr]… Will cross ₹ 60 cr mark TODAY [Mon; holiday].#ChanduChampion may have impacted #Munjya at urban centres… pic.twitter.com/BwHvIpK4Hi