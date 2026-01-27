विज्ञापन

बॉर्डर 2 की कामयाबी के बीच वरुण धवन पर लगा जुर्माना! मुंबई मैट्रो में स्टंट करना पड़ा भारी

बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के बीच वरुण धवन का पुल अप करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिस पर  MMMOCL ने रिएक्शन देते हुए कहा- मेट्रो में ऐसा करने की कोशिश न करें. 

बॉर्डर 2 की कामयाबी के बीच वरुण धवन पर लगा जुर्माना! मुंबई मैट्रो में स्टंट करना पड़ा भारी
वरुण धवन ने मुंबई मैट्रो में किया पुल अप
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 की चर्चा के बीच एक्टर वरुण धवन ने एक बार फिर लाइमलाइट ले ली है. दरअसल, हाल ही में उनका मुंबई मेट्रो के एक कोच में पुल अप करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ. दरअसल, एक्टर शनिवार को सिनेमा हॉल में जाने के लिए हैवी ट्रैफिक से बचने के लिए मैट्रो ट्रैवल करते हुए नजर आए. वीडियो को खुद इंस्टाग्राम स्टोरी पर वरुण धवन ने शेयर किया था और फॉलोअर्स से पूछा थी कि वह अंदाजा लगाएं कि वह कौन से सिनेमाघर जा रहे हैं. 

वीडियो शेयर होने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह मेटल बार पर पुलअप्स करते हुए नजर आए. इस वीडियो को मुंबई मैट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन (MMMOCL) ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रिस्पॉन्स दिया और एक्टर को जारी की गई सुरक्षा सलाह के बारे में बताया. 

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया, "इस वीडियो के साथ एक डिस्क्लेमर होना चाहिए था, जैसे आपकी एक्शन फिल्मों में होता है, वरुण धवन महा मुंबई मेट्रो में ऐसा करने की कोशिश न करें. हम समझते हैं, हमारे मेट्रो के अंदर दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, लेकिन वे ग्रैब हैंडल टांगने के लिए नहीं हैं. इस तरह के काम मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) एक्ट, 2002 के तहत न्यूसेंस फैलाने और/या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धाराओं के तहत दंडनीय हैं. अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है. तो दोस्तों, घूमो-फिरो, लेकिन वहां लटको मत. महा मुंबई मेट्रो में जिम्मेदारी से यात्रा करें. 

गौरतलब है कि बॉर्डर 2 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें सनी देओल वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा अहम किरदार में हैं. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है, जो जेपी दत्ता की 1997 वॉर ड्रामा बॉर्डर का सीक्वल है और यह 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है. 

