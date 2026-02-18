'मिस्टर इंडिया' के डायरेक्टर शेखर कपूर का AI पर बड़ा ब्यान, कहा- '2-3 हजार रुपये में बनेगी 3-4 करोड़ की फिल्म'

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में AI के दूरगामी प्रभाव पर मंथन करने दुनियाभर से 100 से ज्यादा देशों से विशेषज्ञ और निति निर्माता दिल्ली पहुंचे हैं. AI की वजह से टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी से बदल रही है, और इसके साथ ही कई अहम सेक्टरों का स्वरूप भी! इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मशहूर फिल्मकार शेखर कपूर ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा - AI की वजह से बॉलीवुड में फिल्म प्रोडक्शन की मौजूदा व्यवस्था पर इसका दूरगामी असर होगा.

शेखर कपूर ने एनडीटीवी से कहा, "AI टेक्नोलॉजी की वजह से जो तीन-चार करोड़ रुपये में फिल्में बनती थीं, अब 2000 से 3000 रुपये में बन जाएंगी. युवा फिल्ममेकर घर बैठे फिल्म बना सकते हैं. एक बच्चा भी फिल्म बना सकता है. जो सोचा करते थे कि मैं 300 करोड़ की फिल्म कैसे बनाऊंगा, वो फिल्म मेकर भी AI की मदद से बहुत कम पैसे में फिल्म बना सकेंगे".

शेखर कपूर ने कहा कि बॉलीवुड से जुड़े फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को AI के असर और इस्तेमाल पर सवाल नहीं उठाना चाहिए. उन्होंने एनडीटीवी से कहा, "जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो बदलाव आता है. जब इंडिया में ट्रैक्टर्स आए थे तो सब ने कहा कि किसान खत्म होगा लेकिन आज सैकड़ो किसानों के पास ट्रैक्टर है. अमेरिका में एक समय में साइलेंट मूवी बनती थी, और जब साउंड के साथ फिल्में बनने लगी तो हॉलीवुड का स्वरूप बदला था". शेखर के मुताबिक, AI की वजह से भारत में फिल्मों और बॉलीवुड की अर्थव्यवस्था बदलेगी, और सभी स्टेकहोल्डर्स को इसके असर की गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए.