रिलीज से पहले ही साउथ की इन तीन फिल्मों ने बॉलीवुड को दे दी टक्कर, लिस्ट में शामिल है सलमान खान की टाइगर 3

साउथ की टॉप 3 फिल्मों का है फैंस को इंतजार

Most Anticipated New Movies : फेस्टिव सीजन में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचने वाला है. बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा में एक से बढ़कर एक धांसू फिल्में आने वाली हैं. इनमें से कुछ का ब्रेसब्री से इंतजार (Most Anticipated New Movies) हो रहा है. इनमें सुपरस्टार थलापति विजय की 'Leo' से लेकर टाइगर श्रॉप की 'Ganapath' तक शामिल है. आइए जानते हैं IMDb के अनुसार, मोस्ट अवेटेड फिल्मों के बारें में...