Dhurandhar Collection Day 41: ऐतिहासिक बनी धुरंधर, 41वें दिन ताबड़तोड़ कमाई, इतिहास में दर्ज हुआ रणवीर का नाम

Dhurandhar Box Office Collection Day 41: जहां आमतौर पर फिल्मों का बॉक्स ऑफिस सफर पहले हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा तीन दिनों में कमजोर पड़ने लगता है, वहीं धुरंधर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. 39 दिनों में फिल्म ने भारत में 860.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. 40वें दिन इसने 2.90 करोड़ रुपये कमाए और अब 41वें दिन 3.40 करोड़ रुपये जोड़कर कुल कलेक्शन 866.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. खास बात यह है कि 41वें दिन की यह कमाई भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा मानी जा रही है, जो दर्शकों के जबरदस्त क्रेज को साफ दिखाती है.
छठे हफ्ते की सबसे बड़ी फिल्म बनी ‘धुरंधर'
धुरंधर अब अपने छठे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है. जियो स्टूडियोज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट करते हुए इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़े शेयर किए, जिसके बाद फैंस का उत्साह और बढ़ गया. फिल्म पहले ही अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का खिताब अपने नाम कर चुकी है और हर बीतते दिन के साथ यह रिकॉर्ड और मजबूत होता जा रहा है.
इंडियन बॉक्स ऑफिस (वीकली कलेक्शन)
5 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक फिल्म का वीकली कलेक्शन इसकी शानदार जर्नी को दर्शाता है. पहले हफ्ते में फिल्म ने 218.00 करोड़ रुपये की कमाई की. दूसरे हफ्ते यह आंकड़ा बढ़कर 261.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 189.30 करोड़ रुपये जोड़े, जबकि चौथे हफ्ते का कलेक्शन 115.70 करोड़ रुपये रहा. पांचवें हफ्ते में भी धुरंधर की पकड़ मजबूत रही और इस दौरान फिल्म ने 56.35 करोड़ रुपये कमाए. छठे वीकेंड पर फिल्म ने 16.55 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इसके बाद 39वें दिन 2.70 करोड़, 40वें दिन 2.90 करोड़ और 41वें दिन 3.40 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई.
क्या है ‘धुरंधर' की सफलता का राज?
5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. यह एक पीरियड स्पाई थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह ने RAW एजेंट हमजा अली मजारी का किरदार निभाया है. फिल्म में एक्शन, सस्पेंस और इमोशन का ऐसा बैलेंस है, जिसने दर्शकों को लंबे समय तक सिनेमाघरों से जोड़े रखा. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस ने फिल्म की कहानी को और मजबूती दी है.
अब अगला टारगेट क्या?
ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि धुरंधर बहुत जल्द 900 करोड़ यानी 9 बिलियन नेट क्लब में शामिल होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन सकती है. सोशल मीडिया पर फैंस पहले से ही धुरंधर 2 की मांग करने लगे हैं. कई यूजर्स जियो स्टूडियोज से फिल्म के वर्ल्डवाइड 13 बिलियन पार करने का पोस्टर शेयर करने की भी अपील कर रहे हैं.
