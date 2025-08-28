विज्ञापन

जय हनुमान के बाद तेजा सज्जा का होगा मिराई के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज, एक्शन ट्रेलर देख फैंस बोले- ब्लॉकबस्टर

हनुमान स्टार तेजा सज्जा की नई फिल्म 'मिराई' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें उनका मांचू मनोज से महा-मुकाबला होता दिख रहा है. 

तेजा सज्जा की मिराई का ट्रेलर हुआ रिलीज
दुनिया भर में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म ‘जय हनुमान' के बाद एक्टर तेजा सज्जा अपनी नई फिल्म मिराई के साथ लौट आए हैं. पिछले कुछ दिनों से उनकी अपकमिंग फिल्म मिराई, जो 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है. उसकी चर्चा चल रही थी. वहीं फैंस के बीच इस एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए मेकर्स ने मिराई का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें ढेर सारा एक्शन और ड्रामा देखने को मिल रहा है. वहीं ट्रेलर देखने के बाद फैंस सिनेमाघरों में मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हैं. 

ट्रेलर में फिल्म की कहानी में भारतीय इतिहास और आधुनिक एक्शन-एडवेंचर का मजेदार मेल दिखाया गया है. यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी. बता दें कि इस दिन सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की परम सुंदरी भी रिलीज हो रही है. रिलीज हुए ट्रेलर में तेजा सज्जा अपने जबरदस्त अंदाज में दिख रहे हैं. वहीं एक्टर मांचू मनोज एक खतरनाक और रहस्यमय किरदार में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर देखने के बाद एक यूजर ने लिखा- मिराई की क्वॉलिटी- सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स और सीजीआई सब वाइब है. 

बता दें, इस फिल्म को कार्तिक गत्तमनेनी ने निर्देशित किया है और इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद ने किया है. फिल्म एक बहादुर योद्धा की कहानी है, जिसे नौ दिव्य शास्त्र की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये किताबें पूरी मानवता के भाग्य से जुड़ी हैं. इस फिल्म में जगपति बाबू, जयराम, श्रेया सरन और रितिका नायक जैसे मशहूर अभिनेता हैं. 'मिराई' फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. 

