Mirai Review: एक बार फिर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ेंगे तेजा सज्जा, मिराई का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख आया रिव्यू

हनुमान फेम एक्टर तेजा सज्जा की नई फिल्म रिलीज हो गई है, जिसे दर्शकों का प्यार मिल रहा है.

Mirai Twitter Review: मिराई का रिव्यू हिंदी में
नई दिल्ली:

कार्तिक गट्टमनेनी के निर्देशन में बनीं हनुमान स्टार तेजा सज्जा की 12 सितंबर को नई फिल्म रिलीज हो गई है. मूवी में तेजा सज्जा के अलावा मनोज मांचू, रितिका नायक, श्रेया सरन, जयराम और जगपति बाबू अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. 169 मिनट की इस फिल्म को दर्शकों का प्यार मिल रहा है. मिराई का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना रिव्यू दिया है, जिसमें लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं हनुमान के बाद लोगों को तेजा सज्जा का ये अवतार काफी पसंद आ रहा है.

एक यूजर ने लिखा, मंचू मनोज हर फ्रेम में जबरदस्त हैं. वहीं मास और इमोशन का कॉम्बो 100 प्रतिशत है. दूसरे यूजर ने लिखा, मंचू की स्क्रीन प्रेजेंस मिराई इलेक्ट्रीफाइंग है. कॉन्फिडेंस, चार्र्म और रेज सब अब्वल दर्जे का है. यह हीरो है, जिसे हमने अब तक मिस किया.

तीसरे यूजर ने लिखा, मिराई का क्लाईमैक्स फायर है. इसकी एंडिंग आपको ताली और सीटी बजाने पर मजबूर कर देगी. हर तरह से ब्लॉकबस्टर है. चौथे यूजर ने लिखा, मंचू मनोज का ट्रांसफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस देखने लायक है. पांचवे यूजर ने लिखा, मिराई की काली तलवार मंचू मनोज हैं, जिनकी एनर्जी हर सीन में देखने लायक है. छठे यूजर ने लिखा, मंचू मनोज की एक्टिंग में फुल पावर है.

बता दें, 2024 में तेजा सज्जा की हनुमान रिलीज हुई थी, जिसने 40 करोड़ के बजट में 350 करोड़ की कमाई हासिल की थी. वहीं फिल्म को प्रशांत वर्मा ने डायरेक्ट किया था, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. वहीं बॉलीवुड में भी तेजा सज्जा को पहचान हासिल हुई थी.

