किस क्रिकेटर के साथ राजस्थान रॉयल्स को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सपोर्ट करने पहुंची थीं मलाइका अरोड़ा, डेटिंग की खबरों को मिली हवा!

अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी हैं. लेकिन हाल ही में वह व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालकर IPL का लुत्फ उठाती नजर आईं. दरअसल, वह गुवाहटी के बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करने पहुंची थीं. वहीं उन्होंने टीम की जर्सी भी पहनी हुई थी. जबकि उन्हें राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार सांगाकारा के साथ स्टेडियम में देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसके बाद इंटरनेट यूजर्स द्वारा एक्ट्रेस के डेटिंग की खबरें छाई हुई हैं.

क्रिकेटर कुमार सांगाकारा, जो राजस्थान रॉयल्स के कई सीजन में हेड कोचट रह चुके हैं. वह अब क्रिकेट के डायरेक्टर हैं. वहीं आईपीएल 2025 से पहले उन्होंने हेड कोच के लिए राहुल द्रविड को रिप्लेस किया है. श्रीलंका के लेजेंड पंजाब किंग्स, डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी खेल चुके हैं. हालांकि जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कुमार सांगाकारा शादीशुदा हैं. उन्होंने साल 2003 में येहाली सांगाकारा से शादी की थी. उनके दो बच्चे कवित और स्वारी सांगाकारा हैं. इसके चलते डेटिंग की खबरें केवल अफवाह साबित हो सकती है.

Malaika Arora sitting with Kumar Sangakkara . Something cooking ? I see no relation between her and RR. pic.twitter.com/0HaIaZfx5W