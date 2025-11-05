विज्ञापन

फ्लॉप शो साबित हुआ माधुरी दीक्षित का इवेंट, आयोजकों ने माधुरी दीक्षित और उनकी टीम को बताया दोषी

माधुरी दीक्षित का कनाडा में एक शो था. यहां उन्हें परफॉर्म करना था. लेकिन मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि वे तीन घंटे देर से पहुंचीं और ये शो फ्लॉप शो साबित हुआ. जानें अब ऑर्गेनाइजर्स ने क्या है?

माधुरी दीक्षित के शो को लेकर जमकर हंगामा

माधुरी दीक्षित का हाल ही में टोरंटो में शो हुआ था. माधुरी के शो का नाम दिल से माधुरी था,इस लाइव इवेंट में फैंस नाराज हो गए हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने शिकायत की है शो टाइम से शुरू नहीं हुआ और जैसी उन्होंने इससे उम्मीद की थी वैसा था भी नहीं. शो में माधुरी दीक्षित के लेट से पहुंचने को लेकर भी विवाद हो रहा है. कई लोग इस कॉन्सर्ट की जगह टॉक शो कह रहे हैं. शो को लेकर बढ़ रहे विवाद पर अब शो के ऑर्गेनाइजर ने सफाई दी है. उन्होंने माधुरी की टीम को ही दोषी ठहरा दिया है.

ऑर्गनाइजर्स ने स्टेटमेंट किया शेयर

ऑर्गनाइजर ने लिखा- हम ट्रू साउंड लाइव लिमिटेड में टोरंटो में हुए हाल ही के माधुरी दीक्षित– द गोल्डन गर्ल ऑफ बॉलीवुड शो के बारे में सोशल मीडिया पर गलत कमेंट के बाद, फैक्ट्स साफ करना चाहते हैं. इवेंट इंडियन आइडल के शानदार सिंगर्स के हाई-एनर्जी ओपनिंग एक्ट के साथ, ठीक तय समय पर शुरू हुआ. शो का फॉर्मेट, जैसा कि माधुरी दीक्षित के मैनेजमेंट के साथ शेयर किया गया था. उसमें रात 8:30 बजे एक सवाल-जवाब सेशन था, जिसके बाद माधुरी का 60 मिनट का परफॉर्मेंस सेगमेंट था. हालांकि हमारी प्रोडक्शन टीम की पूरी शाम की तैयारी और बातचीत के बावजूद माधुरी दीक्षित की अपनी मैनेजमेंट टीम ने उन्हें कॉल टाइम के बारे में गलत जानकारी दी. जिसके कारण वह रात करीब 10 बजे देर से पहुंचीं. ये देरी पूरी तरह से ट्रू साउंड लाइव लिमिटेड के कंट्रोल से बाहर था.

ऑर्गेनाइजर्स ने कहा- खुद देखें सच क्या है

ऑर्गनाइजर्स ने फैंस के लिए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें बॉलीवुड की डीवा स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. इसमें आगे कहा गया- हम ये भी साफ करना चाहते हैं कि श्रेया गुप्ता समेत कुछ बैकस्टेज लोग आर्टिस्ट के समय पर कोऑर्डिनेशन में मदद करने के बजाय पर्सनल वीडियो रिकॉर्डिंग में बिजी थे. जिससे कन्फ्यूजन और बढ़ गया. साथ में दिए गए वीडियो में माधुरी दीक्षित की स्टेज पर मौजूदगी और परफॉर्मेंस साफ दिख रही है और हम लोगों से फुटेज देखने और बिना किसी भेदभाव के जज करने के लिए कहते हैं.

बता दें कि माधुरी दीक्षित का 2 नवंबर को टोरंटो में लाइव शो हुआ था. जिसे काफी समय से प्रमोट किया जा रहा था.मगर लेट होने की वजह से लोगों ने इसकी काफी आलोचना की है. बताया गया है कि इस शो में वह तीन घंटे देरी से पहुंचीं थीं.

