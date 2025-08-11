वॉर 2 नहीं 14 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म के लिए लगीं थियेटरों में लंबी लाइनें, पहले दिन ही होगी इतनी कमाई

Coolie Box Office Opening: 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही दो बड़ी फिल्मों का शोर बॉक्स ऑफिस पर खूब सुनने को मिल रहा है, जिसमें पहले ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 है तो वहीं 74 वर्षीय सुपरस्टार रजनीकांत की कुली फिल्म है. इन दोनों ही फिल्मों का क्रेज देखने को मिल रहा है. लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियो में कुली का क्रेज देखने लायक है, जिसमें गेट खुलते ही थलाइवा के फैंस सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग के लिए लंबी लाइन लगाते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो को देख लग रहा है कि फिल्म 100 करोड़ की ओपनिंग तो कर ही लेगी.

कुली की एडवांस बुकिंग की बात करें तो थलाइवा यानी रजनीकांत की फिल्म ने रिलीज से 3 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग के जरिए 50 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. जबकि हर दिन के साथ यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. वहीं इंटरनेशनल मार्केटों में फिल्म 42 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

#Coolie is going bonkers in Kerala



All the large-capacity screens went housefull in no time, and offline sales are booming, You'll truly understand the meaning of hype once bookings open in the Telugu states and Tamil Nadu#Rajinikanthpic.twitter.com/qSPJQHGRIu — Daily Culture (@DailyCultureYT) August 8, 2025

ओपनिंग डे की बात करें तो पहले दिन के लिए कुली के 10 करोड़ की टिकटें बिक चुकी हैं. हालांकि तमिल वर्जन से आंकड़ा 9.98 करोड़ तक का है. जबकि हिंदी में फिल्म की केवल 2500 टिकटें ही बिकी हैं. हालांकि वॉर 2 एडवांस बुकिंग के मामले में हिंदी में अच्छा परर्फॉर्म करती दिख रही है.

गौरतलब है कि लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित कुली रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एख है, जिसमें नागार्जुन, उपेंद्र और श्रुति हासन लीड रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि आमिर खान का कैमियो देखने को मिलेगा. इसके चलते यह पैन इंडिया फिल्म है.



