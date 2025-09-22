विज्ञापन

Lalaki Chunariya: नवरात्री के पहले दिन रिलीज हुआ ललकी चुनरिया, भक्ति का अलग रंग दिखाता है ये गीत

Navratri 2025 के मौके पर वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स ने देवीगीत 'ललकी चुनरिया' रिलीज किया है जो कि हर किसी को बहुत पसंद आ रहा है.

भोजपुरी देवीगीत ने जीता फैन्स का दिल
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिंगर राजनंदनी सिंह की मधुर आवाज में गाया हुआ बहुत ही प्यारा देवीगीत 'ललकी चुनरिया' वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स ने रिलीज किया है, जो कि हर किसी को बहुत पसंद आ रहा है. इस गीत के ऑडियो को जहां राजनंदनी सिंह ने सुरीली आवाज में गाकर सबका दिल जीत लिया है, वहीं इस गीत के वीडियो में अदाकारा प्रिया सिन्हा अपनी शानदार अदायगी से सबका मन मोह रही है. ये देवीगीत वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. ये गीत बहुत ही कर्णप्रिय और दर्शनीय है. इस गीत का फिल्मांकन बहुत अच्छा किया गया है.

इस गाने के वीडियो में दिखाया गया है कि प्रिया सिन्हा देवी माता के आगमन से पहले अपना घर द्वार सजा रही हैं और बहुत खुश नजर आ रही हैं. वह मां के स्वागत में मां की पसंद का एक-एक चीज जुटा रही है. वह अपने हसबैंड से कहती है कि...'दुलरी मयरिया के होता आगमन, लीप पोत दिहली घरवा आंगन,  बाटे माई के पसंद अड़हुल ताजा-ताजा, ललकी चुनरिया कलशा दियारिया, जाइके बजरिया से लिआई दा ए राजा...'

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत देवीगीत 'ललकी चुनरिया' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. इस गीत को सिंगर राजनंदनी सिंह ने मधुर स्वर में गाया है. इसके वीडियो में एक्ट्रेस प्रिया सिन्हा ने शानदार अभिनय किया है. इस गाने को गीतकार सूरज सिंह ने लिखा है, जबकि संगीतकार छोटू बंटी ने मधुर संगीत दिया है. वीडियो डायरेक्टर गोल्डी जायसवाल, डीओपी गौरव राय, कोरियोग्राफर सनी सोनकर, एडिटर आलोक गुप्ता हैं. डीआई रोहित सिंह, प्रोडक्शन पंकज सोनी ने किया है. इस गाने का ऑल राइट वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास है.

इस देवीगीत को लेकर सिंगर राजनंदनी सिंह ने कहा कि 'वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स म्यूजिक कंपनी ने बहुत ही प्यारा देवीगीत रिलीज किया है. इस गाने का बोल इतना प्यारा है कि जब इस गाने को गाने में मुझे बहुत अच्छा लगा था और आज जब यह गाना रिलीज हुआ है तो मैं खुद बार-बार सुनकर बहुत आनंदित हो रही हूं. इतना अच्छा देवी गीत की मेकिंग करने के लिए रत्नाकर कुमार सर को दिल से धन्यवाद देती हूं. उम्मीद करती हूं कि ऑडियंस का प्यार इस गाने को खूब मिलेगा.

वहीं एक्ट्रेस प्रिया सिन्हा ने कहा कि 'मैं जब से भोजपुरी की टॉप म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स से जुड़ी हूं, तब से एक से बढ़कर एक अच्छे गाने में परफॉर्म करके बहुत खुश होती हैं. शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन पर रिलीज हुआ यह देवी गीत बहुत ही प्यारा और मधुर है जिसे सुनकर हर कोई भाव विभोर हो रहा है. इसके लिए रत्नाकर कुमार सर को दिल से थैंक्यू कहती हूं. इस गीत को पसंद करने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद देती हूं.'

