टीवी की 'बा' की बेटी है यह 90s की टॉप एक्ट्रेस, गोविंदा के साथ 'लाल दुपट्टे वाली' से हुई थी मशहूर, लेटेस्ट फोटोज को देख कहेंगे- 56 की उम्र में 30 जैसा ग्लैमर

अपनी पहली ही फिल्म से लोगों की फेवरेट बनी इस एक्ट्रेस का गाना ‘ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता' आज भी लोगों की जुबां से नहीं उतरा है. गोविंदा की यह हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म के बाद रातों-रात स्टार बन गई. लेकिन अपने करियर के टॉप पर पहुंच कर परिवार के लिए एक्टिंग छोड़ दी और अब ग्लैमर वर्ल्ड से दूर जिंदगी बिता रही हैं. हम बात कर रहे हैं ‘आंखें' फिल्म से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस रितु शिवपुरी की. हाल में रितु का एक वीडियो सामने आया जिसे देख लोगों को पुराने दिन याद आ गए और उनका यही कहना है कि रितु आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखती हैं.

रितु शिवपुरी को फिल्म 'आंखें' में गोविंदा के साथ रोमांस करने के बाद जबरदस्त शोहरत मिली. अपनी सफल शुरुआत के बाद, रितु शिवपुरी ने कई और फिल्मों में काम किया, जिनमें 'आर या पार', 'हम सब चोर हैं', 'भाई भाई', 'काला साम्राज्य', 'लज्जा' और 'हद कर दी आपने' शामिल हैं.

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परिवार के लिए छोड़ी एक्टिंग

दिग्गज एक्टर ओम और सुधा शिवपुरी की बेटी रितु शिवपुरी ने बॉलीवुड में कदम रख कर अपने माता-पिता के नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया. रितु ने 1993 में गोविंदा के साथ फिल्म 'आंखें' से डेब्यू किया, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. 'आंखें' उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने रितु शिवपुरी के करियर को एक शानदार शुरुआत दी. हालांकि, तमाम प्रोफेशनल सफलताओं के बावजूद, जब मुश्किल वक्त आया, तो रितु ने अपने परिवार की खातिर अपने करियर को दांव पर लगा दिया. उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट या शिकायत के अपने बीमार पति का साथ दिया.

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बीमार पति की देखभाल

रितु शिवपुरी के पति, हरि वेंकट की पीठ में ट्यूमर था, और उस समय अभिनेत्री को लगा कि अपने करियर के बजाय अपने पति को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी है. साल 2006 में रितु ने अपने पति की देखभाल करने के लिए एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक लेने का फैसला किया. जब रितु शिवपुरी आखिरकार वापस लौटीं, तो उनकी स्टारडम खत्म हो चुकी थी. इसके बाद, उन्होंने टीवी शो करना शुरू कर दिया.

फिल्में छोड़ने के बाद रितु शिवपुरी ने अपने करियर का रुख टेलीविजन की ओर कर लिया. लेकिन यह उतना आसान नहीं था. शिवपुरी ने 2016 में अनिल कपूर के शो '24: India' से वापसी की. उन्हें आखिरी बार Netflix की क्राइम ड्रामा थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज 'Class' और हिंदी फिल्म 'Kooki' में देखा गया था, जिसमें रितिशा खाउंड, राजेश तैलंग, दिपानिता शर्मा और देवोलीना भट्टाचार्जी ने अभिनय किया था.