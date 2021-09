इस एक्टर ने शेयर की अपनी स्कूल टाइम की फोटो, बोलें- पहचान के दिखाओ...Photos वायरल

कुणाल खेमू (Kunal Khemu) ने अपने ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. कुणाल ने जो फोटो पोस्ट की है, वो एक ग्रुप फोटो है जो उनके स्कूल की है. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'One from my Wonder Years! Spot me if you can'. वहीं उनके फैन्स भी फोटो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'First Cute Boy sitting in first row from Left', तो दूसरे ने लिखा है 'सबसे अलग दिख रहे हो भाई'. इसी के साथ कुणाल की इस फोटो पर अब तक 25 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं

कुणाल खेमू (Kunal Khemu) के काम की बात करें तो उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट दूरदर्शन के शो 'गुल गुलशन' अपने करियर की शुरुआत की थी. जिसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर का डेब्यू फिल्म सिर से किया था, इस फिल्म में वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे. इसके बाद उन्हें राजा हिन्दुस्तानी, ज़ख्म, भाई हम हैं रही प्यार के में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में देखा गया. वहीं फिल्म 'कलयुग' में बतौर लिड रोल में डेब्यू किया. जिसके बाद कुणाल ने ट्रैफिक सिग्नल, ढोल, ढूँढ़ते रह जाओगे, जय वीरू और गोलमाल 3 जैसी फिल्मों में काम किया.