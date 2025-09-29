कुमार सानू की एक्स वाइफ का कुनिका सदानंद के बाद नया आरोप, सिंगर की बहन करती थी टॉर्चर, बोलीं- मुझे कुछ खिला...

सिंगर कुमार सानू पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. बिग बॉस 19 में कुनिका सदानंद के आने के बाद से कुमार सानू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. अब कुमार सानू की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने एक्स हसबैंड को लेकर कई खुलासे किए हैं जिन्हें सुनने के बाद हर कोई चौंक गया है. रीटा ने बताया है कि उनके और उनके पति के बीच दूरियां किसी और की वजह से नहीं बल्कि सिंगर की बहन की वजह से आई थीं. कुमार सानू की बहनें उनके ही घर आकर रहने लगी थीं. रीटा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.



बहनों ने किया टॉर्चर

सिद्धार्थ कनन से खास बातचीत में रीटा भट्टाचार्य ने कुमार सानू और उनकी बहनों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वैसे वो लोग उन्हें टॉर्चर करते थे. उन्होंने बताया कि कैसे कुमार सानू की बहन ने उन्हें खाने में मिलाकर कुछ दे दिया था. क्योंकि वो उनका बच्चा अबॉर्ट करना चाहती थीं. रीटा ने बताया कि कुमार सानू की बहन रीटा उनकी सफलता से खुश नहीं थीं. उन्होंने कहा- वो उस समय 50 साल की रही होंगी. उनकी बड़ी बहन लोगों से मेरी सफलता, पैसा और फेम हजम नहीं हुआ. मैं बहुत लाइमलाइट में थी और खुश थी. उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बॉम्बे आकर मेरे घर पर रहने लगी थीं. उनके दो बेटे और एक बेटी हैं. उनकी बेटी की शादी भी मैंने कराई थी.

बहन के कमरे में सोने लगे थे कुमार सानू

रीटा ने कहा- मेरी जिंदगी बहुत सिंपल है, मेरा मानना है कि अगर आपने कुछ गलत किया है या आप किसी को गलत करता देख रहे हैं तो आप भी गलत हैं. इसलिए मैंने सानू से कहा कि वो अपनी बहन को यहां से जाने के लिए कहे. क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई आ गई थी. इस बात के बाद उन्हें बस मौका मिल गया था. खासकर उनकी बहन को. सानू ने कोई मौका नहीं दिया कि बात करो. वो स्टार थे, फिर उन्होंने अपनी बहनों को अपने घर में लाकर रख दिया उसके बाद वो उनके साथ उन्हीं के कमरे में सोने लगे.