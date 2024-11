इस एक्टर का दावा- अब तक 360 से ज्यादा लोग जा चुके हैं बिग बॉस में, 5-10 सितारों को छोड़ सब हुए भूले बिसरे

बिग बॉस के घर में जाने के लिए कई बड़े सितारे बेताब रहने लगे हैं. इस शो में इस बार शिल्पा शिरोडकर जैसी एक्ट्रेस दिख रही हैं. उन से पहले पूजा भट्ट, साजिद खान, रणवीर शौरी जैसे स्टार्स भी घर का हिस्सा बन चुके हैं. इस शो में आने के बाद कुछ सितारों को गुमनामी से बाहर आने का मौका भी मिला है और नया काम भी. तो, क्या ये मान लिया जाए कि बिग बॉस के घर में आने के बाद हर कंटेस्टेंट हिट हो जाता है. सोशल मीडिया पर फिल्मों का रिव्यू देने वाले और अक्सर सितारों पर कमेंट करने वाले कमाल आर खान ने इस बार बिग बॉस पर भी तंज कसा है. और कुछ सवाल भी पूछे हैं.

More than 360 people have done #BiggBoss till now. Where are they? Only 5-10 ppl are still active in Bollywood. Baaki Sab Bhoole Bisre Geet Ban Chuke. It's proof that Bigg Boss doesn't make career of anyone. Biggboss does finish the career.