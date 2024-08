Kolkata Rape Case: आम लोगों के साथ सेलेब्स का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर यूं जाहिर किया दर्द 

कोलकाता रेप केस के बाद आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स में भी गुस्सा है. 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कोलकाता में जो भी हुआ उसने सभी के कलेजे को छलनी करके रख दिया है. इस घटना के बाद कई लोग सड़क पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, तो कोई सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है. इस दिल दहला देने वाले हादसे पर बॉलीवुड सितारे भी अपना रिएक्शन देने से पीछे नहीं हट रहे. कई बॉलीवुड सेलेब्स ने इस हादसे पर रिएक्ट किया है. किसने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं.

आयुष्मान खुराना

इस हादसे से आयुष्मान खुराना अंदर तक टूट गए हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर लिखा है, 'काश मैं लड़का होती. काश मैं कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती. झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, काश मैं भी एक लड़का होती.'

आलिया भट्ट

इस भयानक हादसे ने आलिया भट्ट को भी झकझोर कर रख दिया है. इसे लेकर एक्ट्रेस ने एक पोस्ट में लिखा, 'एक और नृशंस बलात्कार. एक बार फिर इस बात का एहसास होता है कि औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं है. ये घटना हमें याद दिलाती है कि निर्भया कांड को एक दशक हो चुका है लेकिन कुछ नहीं बदला है.'

ऋचा चड्ढा

ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया, "इस देश की महिलाएं आपसे निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की उम्मीद करती हैं ममता बनर्जी. साथ ही तुरंत न्याय की उम्मीद करती हैं. आप वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली एकमात्र महिला हैं".

The women of this country expect a fair and impartial investigation from you @MamataOfficial , and swift justice. You're the only woman currently to occupy the post of Chief Minister. #JusticeForMoumita We are watching you.

स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर ने लिखा, "कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना वीभत्स और भयावह है. ये दिखाती कि हम एक समाज के रूप में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, भले ही वे ही हों जो जरूरत पड़ने पर हमारा इलाज करेंगी और हमें बचाएंगी. अस्पताल के अधिकारियों और बुनियादी ढांचे की ओर से भी घोर चूक. ये दर्दनाक है कि भारत महिलाओं का देश नहीं है. आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए"

The rape and murder of the resident doctor in #Kolkata is gruesome & horrifying & and harsh reminder of how we as a society treat women no matter if they are the ones who will treat and save us should the need arise! Also abject lapse on the part of hospital authorities &…