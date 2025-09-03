विज्ञापन

कपिल शर्मा के शो पर अब नहीं दिखेंगे कीकू शारदा, इस नए रियलिटी शो में मिला काम

कीकू शारदा ने कपिल शर्मा शो से फिलहाल छुट्टी ले ली है. इस छुट्टी और ब्रेक की वजह जान आप भी कहेंगे अच्छा किया कीकू.

Read Time: 2 mins
Share
कपिल शर्मा के शो पर अब नहीं दिखेंगे कीकू शारदा, इस नए रियलिटी शो में मिला काम
कपिल शर्मा के शो को लगा झटका!
नई दिल्ली:

मशहूर कॉमेडियन कीकू शारदा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से ब्रेक लेने वाले हैं. वह कुछ दिनों के लिए कपिल शर्मा के इस कॉमेडी शो में दिखाई नहीं देंगे. इसकी वजह भी पता चल गई है. दरअसल, कीकू शारदा नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने जा रहे हैं. इस शो की शूटिंग बुधवार (3 सितंबर) से शुरू होने जा रही है. 'राइज एंड फॉल' से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि कीकू शारदा इस शो में नजर आने वाले हैं. इसलिए वह कुछ दिनों के लिए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में दिखाई नहीं देंगे. जब तक वे नए शो के हाउस में हैं, तब तक वे पुराने वाले शो पर नजर नहीं आएंगे.

'राइज एंड फॉल' एक नया रियलिटी शो, इसे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह शो नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को कड़ी टक्कर देगा. इसे 'शार्क टैंक' फेम मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं. शो का कॉन्सेप्ट कुछ-कुछ बिग बॉस के जैसा ही है.

इस शो में अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनाश्री वर्मा और कुब्रा सैत जैसे कलाकारों की एंट्री कंफर्म हो गई है. बाकी कंटेस्टेंट के बारे में जल्द ही बताया जाएगा. कहा जा रहा है कि अशनीर खुद 'राइज एंड फॉल' शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर नजर रख रहे हैं.

वो इस शो में आने वाले पांच कंटेस्टेंट को पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं. अशनीर ने तब कहा था कि वो इस शो के लिए सही नहीं थे. बताया जा रहा है कि शो की कास्टिंग स्टार की पॉवर के अनुसार की जा रही है, ताकि इससे अधिक से अधिक दर्शक जुड़ सकें. इस बारे में बात करते हुए एक सोर्स ने कहा था, "अशनीर सुरक्षित विकल्पों को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं. वह ऐसे प्रतियोगियों पर जोर दे रहे हैं जो इंडस्ट्री में बढ़त रखते हों, रणनीतिक रूप से सोचते हों और रुख को अपनी ओर करने में माहिर हों."

‘राइज एंड फॉल' अमेजन एमएक्स प्लेयर पर बहुत जल्द स्ट्रीम होगा. फिलहाल इसके कुछ कंटेस्टेंट ने इसका प्रमोशन शुरू कर दिया है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kapil Sharma, Kapil Sharma Show, Kapil Sharma Funny Videos, Kapil Sharma News, Kapil Sharma Wife
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com