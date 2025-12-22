यश की टॉक्सिक में नादिया बनीं कियारा आडवाणी , बोलीं- यह मेरा अब तक का सबसे मुश्किल रोल था

कियारा आडवाणी ने बीते दिन सुपरस्टार यश की टॉक्सिक से अपने नादिया के रोल से पर्दा उठाया था. वहीं अब उन्होंने इस रोल को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है. एक्स पर कियारा आडवाणी ने लिखा, एक ऐसा रोल जिसने मुझसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत कुछ मांगा और जो मेरे लिए पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव था. यह मेरा अब तक का सबसे मुश्किल रोल था. महीनों की कड़ी मेहनत. एक निडर छलांग. इस फर्स्ट लुक को इतना प्यार मिलते देखना मेरे लिए सब कुछ है. मैं शब्दों से परे आभारी हूं.

A role that demanded more from me - physically, mentally, emotionally and felt nothing short of transformative.



My toughest one yet.



Months of hard work. One fearless leap.



To see this first look receive so much love means everything.



इससे पहले 2026 की सबसे धमाकेदार फिल्मों में गिनी जा रही रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप् से कियारा आडवाणी के किरदार ‘नादिया' का फर्स्ट लुक सामने आया था, जिसमें कियारा बिल्कुल नए अंदाज में नजर आईं, जिसके पोस्टर में वह ग्लैमरस दिखती हैं, बैकग्राउंड में सर्कस की चमक-दमक है, लेकिन ध्यान से देखें तो इस चमक के पीछे छुपा है दर्द, रहस्य और गहरी भावनाएं देखने को मिलती है. .

डायरेक्टर गीथू मोहनदास के निर्देशन में बनीं टॉक्सिक के साथ KGF 2 के बाद चार साल बाद यश फिर से बड़े परदे पर लौट रहे हैं. टॉक्सिक पहले से ही पैन-इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. इंग्लिश और कन्नड़ में शूट की गई यह फिल्म 19 मार्च 2026 के फेस्टिव वीकेंड पर धमाकेदार रिलीज के लिए लाइनअप है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी आखिरी बात ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 और राम चरण की गेम चेंजर में नजर आई थीं. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं दिखा सकी. हालांकि 2025 उनके लिए खास रहा क्योंकि वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बेटी की मां बन गई हैं, जिसके बाद वह टॉक्सिक के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी.