कियारा आडवाणी और वरुण धवन ने पंजाबी गाने पर किया स्लो मोशन डांस, रणवीर सिंह का यूं आया कमेंट...देखें Video

कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कियारा और वरुण पहले झूमते हुए डांस कार रहे होते हैं और फिर स्लो मोशन डांस करने लगते हैं. इस वीडियो के साथ कियारा ने कैप्शन में लिखा है 'Being Adults'. वहीं इस वीडियो पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने जोरदार हसते हुए इमोजी पोस्ट की है. उनके साथ कई सलेब्स ने वीडियो पर मजेदार कमेंट किए हैं. इसी के साथ उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Awesome looking so cute together', तो किसी ने लिखा है 'अरे कोई कबीर सिंह को बुलाओ'.

बता दें, कियारा ने 2014 में आई 'फगली' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कबीर सिंह में काम किया जिससे उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई. इसी के साथ उन्हें लस्ट स्टोरीज, धोनी समेत कई फिल्मों देखा गया है. हालही में उनकी फिल्म शेरशाह (Shershaah)' जो काफी पसंद की जा रही है. वहीं वरूण धवन की बात करें तो वो जल्द ही भेड़िया फिल्म में नजर आएंगे. इसके अलावा अरुण खेतरपाल की बायोपिक, जुग जुग जियो, रणभूमि जैसी फिल्मों में भी वो जल्द भी दिखाई देंगे.