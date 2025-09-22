विज्ञापन

कार्तिक आर्यन ने कुछ यूं मनाया जीएसटी 2.0 जश्न, तस्वीर देख मुंह में आजाएगा पानी

कार्तिक आर्यन ने देश में लागू हुए नए टैक्स सिस्टम जीएसटी 2.0 का स्वागत अपने खास अंदाज में किया. उनकी नई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

कार्तिक आर्यन ने मनाया जीएसटी 2.0 का जश्न
मुंबई:

बॉलीवुड के चहेते अभिनेता कार्तिक आर्यन ने देश में लागू हुए नए टैक्स सिस्टम जीएसटी 2.0 का स्वागत अपने खास अंदाज में किया. उन्होंने अपनी बहन कृतिका तिवारी के साथ आइसक्रीम खाते हुए एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीर के साथ कार्तिक ने मजेदार कैप्शन लिखा, 'जीएसटी 2.0 का सेलिब्रेशन तो बनता है मित्रों.'

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो रहा है और फैंस कार्तिक के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह खुशी का मौका इसलिए भी खास था, क्योंकि 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सोमवार से जीएसटी 2.0 के लागू होने की घोषणा की थी.

उन्होंने इसे भारत के लिए एक नया आर्थिक अध्याय बताया, जो 22 सितंबर से, यानी नवरात्रि के पहले दिन से, लागू हो गया. इस मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे 'जीएसटी बचत उत्सव' कहा और बताया कि इसका सीधा लाभ गरीबों, मध्यवर्गीय परिवारों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और युवाओं को मिलेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जीएसटी 2.0 से लोगों की बचत बढ़ेगी और वे अपनी जरूरत की चीजें आसानी से खरीद सकेंगे. यह नई व्यवस्था त्योहारी सीजन में लोगों की खुशियों को और बढ़ा देगी. यह एक ऐसा कदम है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को और करीब लाएगा."

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ''2017 से पहले देश में टैक्स व्यवस्था बहुत ही जटिल थी. एक्साइज, वैट जैसे कई टैक्स एक ही सामान पर अलग-अलग स्तरों पर लगते थे, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को मुश्किल होती थी. लेकिन, 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, तो 'एक देश, एक टैक्स' का सपना साकार हुआ. अब जीएसटी 2.0 के जरिए देश एक और नई दिशा में आगे बढ़ेगा.''

जहां एक तरफ देश में आर्थिक बदलाव की हवा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन अपने फिल्मी करियर में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में दिखाई देंगे. इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. यह फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होगी.

