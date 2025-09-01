विज्ञापन

करिश्मा कपूर की अभिषेक बच्चन के साथ हुई थी एंगेजमेंट, टूटी सगाई तो लोलो ने कहा था- दर्द और तकलीफों से अकेले...

एक दौर था जब करिश्मा और अभिषेक की जोड़ी बी-टाउन की हेडलाइंस में छाई रहती थी और हर कोई इस स्टार कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. हालांकि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका.

अभिषेक से रिश्ता टूटने के बाद करिश्मा ने सुनाया दर्दनाक दौर
करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है. जून में उनके एक्स-हसबैंड संजय कपूर के अचानक निधन के बाद से लोग उनकी जिंदगी के पुराने किस्सों को याद कर रहे हैं. जहां एक तरफ उनकी शादीशुदा जिंदगी की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ फैंस को उनकी वो चर्चित सगाई भी याद आ रही है, जब उनका रिश्ता अभिषेक बच्चन से जुड़ा था. उस दौर में करिश्मा और अभिषेक की जोड़ी बी-टाउन की हेडलाइंस में छाई रहती थी और हर कोई इस स्टार कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. हालांकि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन आज भी उनकी लव स्टोरी बॉलीवुड की चर्चित कहानियों में गिनी जाती है.

दर्दनाक दौर से गुज़रीं करिश्मा

साल 2003 में दिए एक इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने अपने जीवन के उस कठिन दौर को बेहद दर्दनाक बताया था. एक्ट्रेस ने कहा था कि यह सब जानबूझकर किया गया और वे अपने दुख को जाहिर करने के लिए तैयार नहीं थीं. उस साल की शुरुआत उनके लिए बेहद तकलीफ भरी रही. करिश्मा ने साफ कहा था कि वे नहीं चाहतीं कि कोई भी लड़की ऐसी स्थिति से गुजरे. उन्होंने ये भी बताया कि अपने दर्द और तकलीफों से उन्हें अकेले ही जूझना पड़ा. हालांकि, उनका मानना था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है.

परिवार और दोस्तों ने दिया सहारा

करिश्मा ने बताया था कि उस समय वे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं. अगर उनके माता-पिता, बहन, दादी, बुआओं और करीबी दोस्तों का सहारा न होता तो वे सदमे से बाहर नहीं आ पातीं. अभिषेक बच्चन से रिश्ता टूटने के बाद करिश्मा ने 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी. हालांकि, कानूनी लड़ाई के बाद दोनों का 2016 में तलाक हो गया, जबकि अभिषेक ने 2007 में ऐश्वर्या राय से शादी की.

