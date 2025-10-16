संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी विवाद में करीना कपूर की एंट्री! बहन के सपोर्ट में क्या बोलीं बेबो?

संजय कपूर के निधन के बाद से उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को लेकर बवाल मचा हुआ है. एक तरफ संजय की तीसरी और आखिरी पत्नी प्रिया सचदेव पर उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के आरोप लग रहे थे, तो वहीं उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चे अपने पिता की वसीयत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं. अब इस केस में करिश्मा की छोटी बहन करीना कपूर खान की भी एंट्री हो गई है. करीना ने संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने अपनी बहन के बच्चों का भी जिक्र किया है. दरअसल, बीती 15 अक्टूबर को संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी थी. इस पर प्रिया ने भी पति के नाम एक पोस्ट शेयर किया था.



करीना ने किया करिश्मा को सपोर्ट

करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में केक की फोटो शेयर की है, जिसपर हैप्पी बर्थडे केक लिखा है. इस पोस्ट को शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा, 'मेरी समायरा और कियान, पिता ने तुम्हें हमेशा सुरक्षित किया है और वो हमेशा ऐसे ही तुम्हारा साथ देंगे'. इस पोस्ट से जाहिर होता है कि प्रॉपर्टी की इस कानूनी लड़ाई में करीना अपनी बहन करिश्मा के साथ हैं. आपको बता दें, साल 2003 में करिश्मा कपूर की शादी दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से हुई थी. करिश्मा और संजय की शादी मुंबई के कृष्णा राज बंगले में हुई थी. साल 2005 में कपल को बेटी के रूप में पहली संतान हुई थी. दोनों के बीच सबकुछ ठीक चल रहा था और साल 2014 तक आते-आते सब कुछ बिगड़ गया.



करिश्मा और संजय की शादी

करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे. करिश्मा से तलाक लेने के बाद संजय ने मॉडल प्रिया सचदेव से शादी रचाई, जो पहले से ही तलाकशुदा और एक बेटी की मां थी. वहीं, मौजूदा साल में संजय कपूर की पोलो खेलते हुए मौत हो गई. संजय कपूर की मौत से परिवार में मातम छा गया और वहीं मुंबई से करिश्मा कपूर की पूरी फैमिली दिल्ली संजय के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची. संजय कपूर के अंतिम संस्कार के बाद से उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को लेकर प्रिया और करिश्मा में कानूनी लड़ाई जारी है. इस केस की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही है.



