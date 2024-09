तौबा तौबा सिंगर करण औजला पर फेंका जूता, लंदन में हो रहे कॉन्सर्ट के दौरान हंगामा

पंजाबी सिंगर करण औजला जो फिलहाल यूके टूर पर हैं ने हाल ही में लंदन में अपने शो को बीच में ही रोक दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि दर्शकों में से किसी ने उन पर जूता फेंका. लंदन के O2 एरिना में सिंगर के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. जब वह गा रहे थे और नाच रहे थे तो दर्शकों की तरफ से एक जूता फेंका गया. जूता करण को लगा और उनके पास जाकर गिरा. शो को रोकने के बाद करण ने कहा, "रुको! वह कौन था, मैं तुम्हें स्टेज बुलाता हूं. चलो अभी आमना-सामना कर लेते हैं. मुझे पता है कि कैसे लड़ना है. शर्म से जूते मत फेंको. तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो. मैं नहीं चाहता कि यहां कुछ गलत हो. कम से कम दूसरों की इज्जत करो."

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा, "मैं इतना भी बुरा नहीं गा रहा हूं कि आप मुझे जूते मारें. अगर आपमें से किसी को मुझसे कोई परेशानी है तो सीधे मंच पर आकर बात करें. क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं." एक और वीडियो में दिखाया गया है कि जूता फेंकने वाले शख्स को सिक्योरिटी गार्ड्स इवेंट वेन्यू से बाहर ले जा रहे हैं.

I just want to clear you everyone the guy who threw shoe at karan aujla he just wants him to sign on that shoe so that he threw that shoe on him so please don't promote a fake news. And that's not a Way to get autograph of any artist you can't do like that #karanaujla pic.twitter.com/g2ON2BKMjv