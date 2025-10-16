विज्ञापन

600 करोड़ी फिल्म की इस एक्ट्रेस के टैलेंट के आगे फेल हैं अनन्या और सारा, हूबहू निकालती है 'बकरी' की आवाज

आपने अनन्या पांडे का छिपा टैलेंट देखा. आपने सारा अली खान का भी छिपा हुआ टैलेंट देखा. लेकिन कांतारा चैप्टर 1 की हीरोइन जो कर गई, उसके आगे तो बॉलीवुड की ये दोनों एक्ट्रेस भी फेल हैं.

कांतारा चैप्टर 1 की हीरोइन का ये वीडियो कर देगा हैरान

अकसर सितारों से उनके टैलेंट के बारे में पूछा जाता है. सितारे भी कई बार मस्ती करने के लिए कुछ ऐसे टैलेंट का इशारा कर जाते हैं जो सालोसाल याद रहता है. जैसे कपिल शर्मा के शो में अनन्या पांडे ने अपनी जीभ से नाक को छूने का टैलेंट दिखाया था. उसी तरह सारा अली खान ने भी अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देकर सबको हैरान कर दिया था. अब 600 करोड़ रुपये की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' देने वाली एक्ट्रेस ने भी हैरान करके रख दिया है.  ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इस फिल्म में ऋषभ के साथ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत अहम किरदार निभा रही हैं. रुक्मिणी वसंत अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं उनकी एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लोग दीवाने हैं. रुक्मिणी टैलेंट की खान हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई चौंक रहा है. रुक्मिणी के इस टैलेंट के बारे में शायद ही किसी को पता होगा.

रुक्मिणी वसंत का छिपा हुआ टैलेंट
रुक्मिणी वसंत की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हैं मैं बकरी की नकल कर सकती हूं. उसके बाद वो बकरी की नकल करती हुई नजर आ रही हैं. रुक्मिणी अपने स्किल दिखाने के बाद खुद ही जोर-जोर से हंसने लगती हैं. उनके इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. अकसर बहुत ढेर सारे मौकों पर उनसे बकरी की आवाज निकालने की रिक्वेस्ट की जाती है. लेकिन ये वीडियो इतना मजेदार है कि इसे बार-बार देखना चाहेंगे.


फैंस ने किए कमेंट
रुक्मिणी वसंत के इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं, एक ने लिखा- बकरी भी इतना परफेक्ट नहीं कर पाती है. वहीं दूसरे ने लिखा- मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं. एक ने लिखा- क्या खूबसूरत स्माइल है.

रुक्मिणी वसंत की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. कांतारा चैप्टर 1 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 650 करोड़ की कमाई कर चुकी है. अब फिल्म को 700 करोड़ का आंकड़ा छूने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. कांतारा चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया है और मेन लीड में भी एक्टर ही नजर आ रहे हैं. 

Rukmini Vasanth, Rukmini Vasanth Goat Immitation, Rukmini Vasanth Viral Video, Kantara Chapter 1
