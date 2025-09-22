Kantara A Legend Chapter-1: मेकर्स ने रिलीज किया कंतारा चैप्टर-1 का ट्रेलर, देखकर बताएं कैसा लगा?

होम्बले फिल्म्स की कंतारा:चैप्टर 1 को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट 2022 में रिलीज हुई कंतारा की जबरदस्त सफलता से जुड़ी है. ऐसे में अब मेकर्स ने आखिरकार फिल्म ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो 2025 में देखने लायक सबसे बड़े चीजों में से एक बन गया है. होम्बले फिल्म्स की कंतारा: चैप्टर 1 इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है. इसे देशभर में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और इस तरह से यह अपनी घोषणा के बाद से ही खूब सुर्खियां बटोर रही है. अब दर्शकों के उत्साह को एक अलग स्तर पर लेकर जाते हुए फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है.

कंतारा: चैप्टर 1 के मेकर्स ने ट्रेलर में ज्यादा राज नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने एक रहस्य जरूर बनाए रखा है. इस प्रीक्वल के चारों ओर बना यही सस्पेंस फैन्स के बीच जिज्ञासा बढ़ा रहा है कि आखिर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में मेकर्स क्या नया दिखाने वाले हैं. लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है.

कंताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी. फिल्म 'कंताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.