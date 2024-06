Kalki 2898AD Leaked Scenes: कल्कि 2898एडी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने वायरल कर दिए प्रभास के सीन, फैंस बोले- ब्लॉकबस्टर

Kalki 2898AD Leaked Scenes On Social Media: डायरेक्टर नाग अश्विन द्वारा निर्देशित कल्कि 2898 एडी सिनेमाघरों में आज यानी 27 जून को रिलीज हो गई है. सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म को लेकर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. जहां ब्लॉकबस्टर रिव्यू फैंस की तरफ से मिल रहे हैं तो वहीं सिनेमाघरों के बाहर प्रभास के फैंस का जश्न मनाने का वीडियो एक्स पर वायरल हो रहा है. इन सब के बीच एक कल्कि 2898एडी के कुछ सीन्स वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर फैंस तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ब्लॉकबस्टर कहते हुए दिख रहे हैं.

फैन पेज पर शेयर किए गए वीडियो में प्रभास की एंट्री देखने को मिल रही है. वहीं दर्शक इस पर चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं. दूसरे यूजर ने प्रभास के डांस वीडियो को शेयर किया है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा गया, सभी डायरेक्टर टन टका टका टका गाने के लिए तैयार हो जाइए.

तीसरे यूजर ने प्रभास और दिशा पटानी के सीन की झलक देखने को मिल रही है. चौथे यूजर ने राम गोपाल वर्मा के सीन की भी वीडियो दिखाई है. पांचवे यूजर ने मैड मैड हरे कृष्णा लिखते हुए फिल्म के एक सीन की झलक दिखाई है.

